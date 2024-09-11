МВФ озвучил ожидания относительно курса доллара в Украине в 2024 году

Американская валюта в кассе. Фото: Минфин

В Международном валютном фонде (МВФ), с которым Украина предварительно договорилась о кредите на 1,1 млрд долларов, выразили ожидания по поводу курса доллара в стране. Там допускают контролируемые колебания.

Об этом говорится в заявлении миссии фонда по итогам пятого пересмотра программы EFF.

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Ожидание МВФ по курсу доллара в Украине

Как следует из заявления миссии МВФ по итогам пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF) с Украиной на 15,6 млрд долларов, курс американской валюты к гривне должен отражать рыночную ситуацию. Там допускают колебания, но их должен контролировать Национальный банк Украины (НБУ).

"Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, помогая тем самым защитить внешнюю стабильность", — сообщили в миссии.

Также соответствующая денежно-кредитная политика сопряженная с рамками управляемой гибкости обменного курса поможет избежать чрезмерной волатильности обменного курса и ухудшения валютной и инфляционной ситуации.

"Умный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка должен продолжаться в соответствии со стратегией Национального банка Украины и соответствовать общему набору мер политики", — подчеркнули в МВФ.

Ранее в фонде в меморандуме о сотрудничестве установили следующие ожидания по среднегодовому курсу гривны к доллару:

2024 год — 41 грн/доллар;

2025 год — 45,8 грн/доллар;

2026 год — 48,6 грн/доллар;

2027 год — 50,4 грн/доллар;

2028 год — 52,1 грн/доллар;

2029 год — 54,1 грн/доллар.

Динамика курса доллара

Как известно, Нацбанк с 3 октября 2023 года установил в стране режим управляемой гибкости курса и с тех пор реагирует на ситуацию на рынке, повышая или опуская курс благодаря своим валютным интервенциям на межбанке. Потому НБУ фактически контролирует валютный курс.

С начала войны был фиксированный курс на уровне 29,25 грн/доллар, с 21 июля 2022-го — 36,57 грн/доллар, с 3 октября 2023-го —38 грн/доллар, сегодня — 41,14 грн/доллар.

Госбюджет-2024 предусматривает средний курс 42,1 грн/доллар к концу года.

Динамика курса. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, доллар продолжает дорожать. Национальный банк установил официальный курс доллара на 11 сентября на уровне 41,14 грн (+0,05).

Также по мнению финансиста Сергея Фурсы, резких скачков курса не будет. Ситуация на валютном рынке остается абсолютно под контролем Национального банка, поэтому курс будет абсолютно управляемым и будет двигаться в сторону повышения.