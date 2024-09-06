Як зростання курсу долара вплине на українців — розслідування Наша Справа

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В травні цьогоріч офіційний курс вперше подолав психологічну позначку в 40 гривень за долар. Впродовж наступних місяців курс американської валюти продовжив встановлювати історичні максимуми, перейшовши позначку в 41 долар за гривень. Тож, враховуючи такі темпи, чого нам очікувати до кінця цього року?

Журналісти проєкту-розслідування "Наша Справа" у новому випуску проєкту спробують спрогнозувати, якою буде ситуація з доларом до кінця року.

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"Різких стрибків курсу не буде. Ситуація на валютному ринку залишається абсолютно під контролем Національного банку, тому курс буде абсолютно керований скоріш за все він буде рухатись трошки в збільшений бік", — заявив фінансист Сергій Фурса.

Фінансист Сергій Фурса. Фото: скриншот

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що в бюджеті на цей рік передбачений середньорічний курс — 40,7 гривні до 1 долар США.

За його словами, у першій половині 2024 року бюджет був виконано з цифрою, що не перевищує 40,7. Наразі ця цифра є приблизною, і для того, щоб досягти необхідного рівня виконання бюджету на другу половину року, прогнозується, що показник повинен становити від 40,9 до 41.

"В 25-му році у нас середньорічний курс буде десь 42 з хвостиком невеличким це то що закладено в бюджетну декларацію, яка була прийнята на минулому тижні. Ось вам приблизно сценарій по якому будуть розгортатися у нас події", — додав Пендзин.

Причини девальвації

Основною причиною девальвації, тобто зниження курсу національної валюти щодо іноземної, експерти визначають — торговельний дефіцит.

"Будь-який курс валют — це результат грошей які входять в країну і виходять з країни. У нас величезний торговельний дефіцит, який значно піднявся через бойові дії. У нас імпорт набагато більше ніж експорт", — зазначив фінансист Сергій Фурса.

За даними Івана Уса, кандидата економічних наук, за перші п'ять місяців поточного року Україна зазнала негативного сальдо у розмірі 11,5 мільярда доларів США. Це означає, що валютні витрати перевищують валютні надходження на цю суму. Така ситуація створює проблему: зменшення обсягу валюти на ринку може призвести до зростання її вартості. Згідно з принципами економічної теорії, коли пропозиція валюти зменшується, її ціна на ринку зростає. Це може призвести до подорожчання долара та інших валют.

"Це не трагічна історія, тому що це перекривається західною допомогою фінансовою", — додав Фурса.

Однією з передумов обвалу ринку може стати емісія грошових коштів. Якщо простіше, то це випуск в обіг нових грошових знаків — друкування гривні.

"Не можна робити гроші під щось таке, чого не існує. Якщо ви реально виробили багато різних товарів, якщо ви розумієте, що це дає можливість надрукувати гроші — ви пояснюєте, це насамперед партнерам які допомагають Україні. Бо нам зараз критично важливо щоб вони нам допомагали і після цього це робите. Але якщо дійсно ось цей сценарій що ви друкуєте не забезпечені гроші це означає знецінення грошей, а отже пришвидшення інфляції", — зазначив кандидат економічних наук Іван Ус.

Фінансист Сергій Фурса заявив, що з літа 2022 року Національний банк України не проводить емісії нових грошей, що означає відсутність друку гривні.

"Це напряму протирічить меморандуму з Міжнародним валютним фондом і в програмі. В нас вже був четвертий перегляд меморандуму. Ми за всі роки війни тільки один раз друкували гроші — в 22-му році 400 млрд гривень було надруковано — це власне і обвалило курс. Зараз це точно неможливо, тому що ще раз повторюю ми в програмі з МВФ так, що зараз друкувати гроші не буде ніхто", — підкреслив Олег Пендзин

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Фото: скриншот

Вагомих факторів, які могли б вплинути на формування валютного курсу, поки що більше немає.

"Я не вірю в то що нам відмовить на 25-й рік Євросоюз надавати кошти в межах rain fail. Навіть, ймовірний, прихід Трампа до влади, я думаю, що принципово не змінить ситуації. Тому що у нас від Америки тільки 7,5 млрд доларів макрофінансової допомоги, останні воєнно-технічна. То з точки зору формування валютного курсу це якраз не буде карколомним", — заявив Пендзин.

Зростання цін

А тепер до того, що цікавить українців найбільше. Як зміна курсу відобразиться на кожному з нас та чи очікувати нам споживчої інфляції, тобто зростання цін?

"У нас курс і девальвація гривні мірно впливає на інфляцію. Насправді та девальвація, яку ми спостерігаємо останні два роки, вона взагалі не впливає. Тобто коли там долар майже не змінився за останній рік, то це так само впливає і на ціни. Ба більше ми бачимо що ціни не зростають високими темпами, повторюю у нас зараз річна інфляція 3% десь плюс-мінус, на деякі товари такі як яйця чи м'ясо ціни взагалі впали за останній рік", — заявив Фурса.

Експерт Економічного дискусійного клубу Пендзин зазначив, що приблизно 92% продуктів харчування — це внутрішнє виробництво, де імпортний долар не грає значної ролі. Він заявив, що хоча ми і залежні від імпорту паливно-мастильних матеріалів та довгострокового використання побутової техніки, а також від хімічних компонентів, на даний момент валютний курс є доволі стабільним і передбачуваним.

Водночас Сергій Фурса зазначив, що на сьогоднішній день немає жодних ознак послаблення гривні, що могло б вплинути на прив’язку до долара. Він передбачає, що цього року інфляція буде на рівні близько 6%. За його словами, це дійсно є досить поміркованим показником для України, особливо в умовах воєнного часу.

"Ми бачимо як підвищилася електроенергія, це також суттєвий удар, ба більше, це удар по виробництву товарів і відповідно товари також зростуть в ціні. Ми бачимо що скоріш за все буде зростання цін на пальне, ми розуміємо, що логістику ніхто не відміняв. Щоб доставити товари, наприклад, там в Київ, в інші міста треба їх перевезти автівками — автівки споживають пальне. Тобто ось вам ця ціна буде перекладатися в тому числі на цінниках в магазинах. Це закони економіки, тобто перекладаються подібні витрати саме на споживачів, тому зростання буде", — зазначив Іван Ус.

Кандидат економічних наук Іван Ус. Фото: скриншот

У фіналі, за прогнозами експертів до кінця року вартість американської валюти зростатиме. Втім, ці показники не будуть значними та не впливатимуть на зростання цін на продукти. Однак, все ж вартість деяких товарів та послуг може підвищуватись, і з доларом чи іншою валютою це не пов’язано. Тож, дотримуйтесь інформаційної гігієни, адже клікбейт в медіа зʼявлятиметься й надалі. Ну а ми в свою чергу продовжимо надавати вам інформацію від перевірених експертів, адже це Наша Справа.