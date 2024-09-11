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Курс долара в Україні — у МВФ озвучили очікування

11 вересня 2024 11:26
Ксенія Симонова - Редактор
МВФ озвучив очікування щодо курсу долара в Україні у 2024 році
Американська валюта на касі. Фото: Мінфін
Ксенія Симонова - Редактор

У Міжнародному валютному фонді (МВФ), з яким Україна попередньо домовилась про кредит на 1,1 млрд доларів, висловили очікування щодо курсу долара в країні. Там допускають контрольовані коливання.

Про це вказано у заяві місії фонду за підсумками п'ятого перегляду програми EFF.

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Очікування МВФ щодо курсу долара в Україні

Як випливає із заяви місії МВФ за підсумками перегляду програми програми Механізму розширеного фінансування (EFF) з Україною на 15,6 млрд доларів, курс американської валюти до гривні мусить відображати ринкову ситуацію. Там допускають коливання, проте їх має контролювати Національний банк України (НБУ).

"Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під ринкові основи, тим самим допомагаючи захистити зовнішню стабільність", — повідомили в місії.

Також відповідна грошово-кредитна політика поєднана з рамками керованої гнучкості обмінного курсу допоможе уникнути надмірної волатильності обмінного курсу та погіршенню валютної та інфляційної ситуації.

"Розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку має продовжуватися відповідно до стратегії Національного банку України (НБУ) та відповідати загальному набору заходів політики", — наголосили в МВФ.

Раніше у фонді в меморандумі про співпрацю встановили такі очікування щодо середньорічного курсу гривні до долара:

  • 2024 рік — 41 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар;;
  • 2026 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар;
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар;
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.

Динаміка курсу долара

Як відомо, Нацбанк з 3 жовтня 2023 року встановив в країні режим керованої гнучкості курсу і відтоді реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи або опускаючи курс завдяки своїм валютним інтервенціям на міжбанку. Тому НБУ фактично контролює валютний курс.

З початку війни був фіксований курс на рівні 29,25 грн/долар, з 21 липня 2022-го — 36,57 грн/долар, з 3 жовтня 2023-го — 38 грн/доллар, сьогодні — 41,14 грн/долар.

Держбюджет-2024 передбачає середній курс 42,1 грн/долар на кінець року.

 

курс валют
Динаміка курсу. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, долар продовжує дорожчати. Національний банк встановив офіційний курс долара на 11 вересня на рівні 41,14 грн (+0,05).

Також на думку фінансиста Сергія Фурси, різких стрибків курсу не буде. Ситуація на валютному ринку залишається абсолютно під контролем Національного банку, тому курс буде абсолютно керований і буде рухатись в бік підвищення.

курс гривні МВФ курс долара долар валюта

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