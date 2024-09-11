Курс долара, євро та злотого сьогодні 11 вересня

Жінка проходить поблизу пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 11 вересня, продовжує дивувати. За даними НБУ, долар знову подорожчав, а євро та польский злотий подешевшали, як і вчора.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,14 грн (+0,05);

євро — 45,37 грн (-0,01);

злотий — 10,59 грн (-0,01).

Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,34 грн (0,00), у продажу — 41,40 грн (0,00). Вартість євро в купівлі становить 45,70 грн (-0,05), а в продажу — 45,85 грн (-0,03).

ПриватБанк купує долар за 40,75 грн (0,00), продає — 41,35 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,90 грн (+0,10), а під час продажу — 41,34 грн (+0,05). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,00 грн (0,00), продає — за 41,50 грн (0,00).

Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Очільник правління "ГЛОБУС БАНКУ" Сергій Мамедов вважає, що до кінця 2024 року курс валют навряд чи сильно зміниться. За його словами, вартість долара коливатиметься в межах 41,30 — 42,00 грн. Своєю чергою це збігається з розрахунками, які свого часу закликали в цьогорічний бюджет.

"Вже давно відсутні ажіотаж чи паніка, долар та євро не вважаються "дефіцитом", гонитва за валютою відсутня", — цитує банкіра видання MC.today.

Також, за його прогнозами, Нацбанк при необхідності вживатиме рішучих заходів, якщо населення почне сприймати валютний курс як індикатор економічного стану країни.

"Попри можливі нові, ще незнані воєнні та економічні виклики загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою: гривні не загрожує неконтрольоване знецінення", — сказав Мамедов.