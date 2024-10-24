МВФ спрогнозировал, когда курс доллара в Украине взлетит выше 50 грн

Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Международном валютном фонде (МВФ) дали прогноз по ситуации на валютном рынке Украины. Ожидается, что курс доллара США не будет стоять на месте и через несколько лет превысит отметку 50 гривен.

Об этом говорится в новом прогнозе МВФ.

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Согласно октябрьскому прогнозу фонда, ожидания относительно курса доллара к гривне до 2029 года несколько улучшились.

В МВФ предполагают, что американская валюта превысит отметку в 50 гривен в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировали до этого.

Согласно расчетам МВФ, курс доллара будет на таком уровне в ближайшие годы:

в 2024 году — 41 грн/долл;

в 2025 году — 45 грн/долл;

в 2026 году — 46,8 грн/долл;

в 2027 году — 48,6 грн/долл;

в 2028 году — 50,2 грн/долл;

в 2029 году — 51,7 грн/долл.

В частности, в апреле прогноз фонда был более пессимистичен для украинской национальной валюты. Тогда прогнозировали, что доллар достигнет отметки в 50 гривен уже в 2027 году. Для сравнения — обнародованные расчеты выглядели следующим образом:

на 2024 год — 41 грн/долл;

на 2025 год — 45,8 грн/долл;

на 2026 год — 48,6 грн/долл;

на 2027 год — 50,4 грн/долл;

на 2028 год — 52,1 грн/долл;

на 2029 год — 54,1 грн/долл.

Какой сейчас курс доллара

Национальный банк установил официальные курсы на 24 октября иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,27 грн (-0,06);

евро — 44,43 грн (-0,27);

злотый — 10,23 грн (-0,12).

Согласно данным сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют иной. В покупке доллар в среднем стоит 41,46 грн (-0,01), в продаже — 41,50 грн (-0,03). Стоимость евро в покупке составляет 44,90 грн (-0,21), а в продаже — 45,09 грн (-0,18).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые финучреждения отказываются принимать наличную валюту с повреждениями. Такие деньги принимаются по специальной процедуре с дополнительной платой.

Также мы писали, что в США больше не выпускают некоторые банкноты американской валюты. Речь идет о некогда популярных больших номиналах долларов.