Курс валют на 26 июля — банки и обменники продают доллар дешевле

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в ведущих банках и обменных пунктах после резкого скачка четвертый день подряд следует вниз. Национальный банк Украины (НБУ) также установил на 26 июля 2024 года более низкий официальный курс.

Об этом сообщают пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,19 грн (-0,02);

евро — 44,68 грн (-0,02);

злотый — 10,39 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском наличном рынке доллар снова подешевел. Стоит в среднем в покупке 41,10 грн (-0,04), в продаже — 41,59 грн (-0,06). Евровалюта в покупке стоит — 44,54 грн (-0,10), в продаже — 45,28 грн (-0,09).

ПриватБанк доллар покупает за 40,98 грн (0,00), продает — 41,58 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (0,00), продают — за 41,53 грн (-0,01). В Ощадбанке стоит при покупке 41,15 грн, при продаже — 41,85 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,45 грн (-0,07), при продаже — 41,55 грн (-0,10). Евро стоит в покупке 45,02 грн (-0,13), в продаже — 45,21 грн (-0,14).

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Напомним, аналитики считают, что бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру". До конца года курс гривны может опуститься еще больше.

Также мы писали, что на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.