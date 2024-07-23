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Курс доллара падает на валютном рынке Украины — новые данные

23 июля 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 24 июля — доллар упал в банках и на черном рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара в банках и обменниках после резкого скачка уже вторые сутки снижается. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 24 июля 2024 года утвержден также более низкий официальный курс.

Об этом информируют пресс-центр Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,23 грн (-0,10);
  • евро — 44,76 грн (-0,23);
  • злотый — 10,46 грн (-0,05).

Курс валют в банках

Как информирует портал Kurs, на украинском наличном рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 41,20 грн (-0,07), в продаже — 41,74 грн (-0,06). Евровалюта в покупке стоит — 44,85 грн (-0,12), в продаже — 45,62 грн (-0,09).

ПриватБанк доллар покупает за 41,10 грн (-0,05), продает — за 41,70 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (0,00), продают — за 41,65 грн (-0,02). В Ощадбанке стоит при покупке 41,30 грн (0,00), при продаже — 41,85 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,65 грн (-0,08), при продаже — 41,75 грн (-0,10). Евро стоит в покупке 45,35 грн (-0,15), в продаже — 45,55 грн (-0,15).

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Напомним, курс доллара на украинском валютном рынке в начале лета резко начал расти. В Национальном банке озвучили, как оценивают ситуацию и какие шаги готовы предпринять.

Также мы писали, что НБУ планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.

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