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Курс долара падає на валютному ринку України — нові дані

23 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 24 липня — долар упав у банках та на чорному ринку
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у банках та обмінниках після різкого стрибка вже другу добу знижується. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 24 липня 2024 року затверджено також нижчий офіційний курс.

Про це інформують пресцентр Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,23 грн (-0,10);
  • євро — 44,76 грн (-0,23);
  • злотий — 10,46  грн (-0,05).

Курс валют у банках

Як інформує портал Kurs, на українському готівковому ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 41,20 грн (-0,07), у продажу — 41,74 грн (-0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 44,85 грн (-0,12), у продажу — 45,62 грн (-0,09).

ПриватБанк долар купує за 41,10 грн (-0,05), продає — 41,70 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,10 грн (0,00), продають — за 41,65 грн (-0,02). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,30 грн (0,00), під час продажу — 41,85 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,65 грн (-0,08), під час продажу — 41,75 грн (-0,10). Євро коштує у купівлі 45,35 грн (-0,15), у продажу — 45,55 грн (-0,15).

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Нагадаємо, курс долара на українському валютному ринку на початку літа різко почав зростати. У Національному банку озвучили, як оцінюють ситуацію та які кроки готові вжити.

Також ми писали, що НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

НБУ курс валют курс гривні курс долара

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