Курс доллара в 2025 году — будет ли стоить валюта 45 гривен

Человек считает доллары. Фото: УНИАН

Доллар в Украине будет дорожать в течение 2025 года. Стоимость американской валюты может пересечь отметку в 45 грн за доллар.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

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В январе 2025 года финансовые аналитики ухудшили оценку курса доллара до 45,19 грн/доллар (в декабре эксперты прогнозировали, что курс будет на отметке в 44,83 грн/доллар). В то же время представители банковского сектора считают, что доллар подорожает до 45,31 грн (ранее прогнозировалось, что доллар будет стоить 44,92 грн).

Скриншот. Фото: НБУ

Ухудшились настроения и среди населения: в первый месяц года предполагался курс в 44,53 грн/доллар против 44,11 грн/доллар в конце 2024-го. Между тем по мнению руководителей предприятий, доллар в 2025 году будет стоить 44,42 грн, что также превышает ноябрьский показатель.

Как менялся курс доллара в феврале

Начиная с середины января, американская валюта планомерно дешевеет. Достигнув пикового показателя в 42,28 грн/доллар, курс меньше чем за месяц снизился до 41,47 грн/доллар.

Девальвацию гривны сдерживает НБУ, чтобы замедлить инфляционный процесс в стране. По данным регулятора, инфляция в первый месяц года достигла 12,9% в годовом диапазоне.

Ранее украинцев предупредили, что в стране стало больше фальшивых денег. При этом в НБУ уверяют, что ситуация контролируемая.

Также мы рассказывали, что в Европе больше не будут выпускать купюры в 500 евро. При этом украинцам еще можно обменять эту банкноту на гривны или другую валюту.