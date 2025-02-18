Курс долара в Україні у 2025 році: прогнози експертів та причини зростання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У перших місяцях 2025 року динаміка курсу долара в Україні нагадує гойдалки. На початку січня американська валюта почала стрімко дорожчати. З другої половини січня та у першій половині лютого, навпаки, намітився низхідний тренд. Втім, за словами експертів, укріплення національної валюти, яке можна було спостерігати останніми днями — тимчасове, а долар в Україні й надалі буде дорожчати.

Новини.LIVE розповідають, що впливає на курс долара в Україні та чи очікувати його зростання у 2025 році.

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Як формується курс долара в Україні

У перший день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, Національний банк України (НБУ) встановив фіксований курс гривні на рівні 29,25 грн за долар. За словами тодішнього голови НБУ Кирила Шевченка, таке рішення сприяло стабільності фінансової системи у перші дні війни.

"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах", — наголосив він.

З 21 липня 2022 року Національний банк України підвищив офіційний курс долара щодо гривні на 25%, встановивши його на рівні 36,5686 грн/долар. У НБУ наголосили, що цей крок спрямований на підвищення конкурентоспроможності українських виробників, наближення курсових умов для різних груп бізнесу та населення, а також підтримку стійкості економіки в умовах війни.

Фіксований курс було скасовано 3 жовтня 2023 року, після чого НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У регуляторі пояснили, що у цьому форматі офіційний курс визначається на основі операцій на міжбанківському ринку, а не встановлюється директивно.

Крім того, у Нацбанку зазначили, що завдяки компенсації структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так і знижуватися, реагуючи на зміни у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. Також наголошувалось, що НБУ суворо контролюватиме курсові коливання, запобігаючи як значному ослабленню гривні, так і її різкому зміцненню.

Втім деякі експерти критикують такий підхід Нацбанку, наполягаючи, що регулятор немає чіткої курсової політики та вбачають в цьому корупційні ризики. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, наразі практично немає можливості прогнозувати курс гривні щодо долара.

"Те, що зараз НБУ називає керованою гнучкістю обмінного курсу, насправді означає майже відмову від курсової політики як такої. Зараз Національний банк, завдяки нашим зовнішнім партнерам, має рекордні золото-валютні резерви — більші, ніж в будь-який мирний рік. Регулятор має всі можливості для того, щоб підтримувати відносно стабільний курс гривні", — підкреслив Новак.

Що відбувається з курсом долара у 2025 році

З початку січня долар почав стрімко зростати у ціні, а найбільше ослаблення гривні припало на середину місяця. Максимальний офіційний курс було зафіксовано 13 січня на рівні 42,2841 грн за долар. Проте вже в другій половині січня почалося поступове зниження вартості американської валюти, яке продовжилося і в перших тижнях лютого.

Станом на 17 лютого, понеділок, офіційний курс долара США до гривні було встановлено на позначці 41,6299 грн за долар. Порівняно з попереднім днем ​​гривня зміцнилася на 17 копійок.

Останнім часом Національний банк залишався головним гравцем на міжбанківському ринку. Щодня регулятор продавав валюту із золото-валютних резервів, які поповнювалися та продовжують поповнюватись виключно шляхом міжнародної фінансової допомоги. Продаж валюти є одним з інструментів укріплення гривні.

Пік валютних інтервенцій НБУ припав на грудень 2024 року, коли з резервів було продано рекордні 5,3 млрд доларів — максимальний показник не лише за роки війни, а й за всю історію українського фінансового ринку.

У січні 2025 року обсяг продажу валюти також залишався високим: Нацбанк реалізував 3,75 млрд доларів. У результаті за два місяці регулятор витратив понад 9 млрд доларів, компенсуючи надмірний попит на валюту.

Як зростаюь валютні інтервенції НБУ. Фото: Нацбанк

Зростання обсягів продажу доларів із резервів було обумовлено низкою ринкових факторів. По-перше, наприкінці 2024-го та на початку 2025 року долар в цілому зміцнювався на світовому ринку. Це було пов'язано з очікуваннями, викликаними перемогою Дональда Трампа на виборах президента США.

По-друге, додатковий тиск на курс чинили економічні чинники. Зокрема зростання імпорту товарів, яке досягло трирічного максимуму. По-третє, наприкінці року державні органи традиційно прагнули освоїти невикористані бюджетні кошти — велике вливання гривні вплинуло на валютний ринок.

Прискорення інфляції також могло змусити НБУ активніше продавати валюту. Інфляція в Україні почала зростати з середини 2024 року. Спочатку цей процес виглядав керованим, проте темпи зростання цін виявилися значно вищими за прогнозовані значення. У жовтні та січні НБУ переглянув свої макроекономічні прогнози у бік погіршення, але навіть оновлені оцінки не відповідали реальній динаміці цін.

У грудні регулятор змінив напрямок монетарної політики, підвищивши облікову ставку з 13% до 13,5%, а в січні довів її до 14,5%. Однак цих заходів виявилося замало: у січні річна інфляція досягла 12,9%, знову перевищивши очікування.

Експерти зазначають, що основним завданням НБУ залишається утримання інфляції в межах 4–6% на рік. Для стримування зростання цін регулятор може тимчасово зміцнювати гривню, оскільки контроль за курсом допомагає знизити вартість імпортних товарів та сировини.

Яким буде курс долара у 2025 році

Експерти попереджають, що поточне зміцнення гривні має тимчасовий характер. Вони вважають, що у 2025 році курс долара досягне нового рекордного значення. Проте, за словами економістів, різких стрибків очікувати не варто — передбачається, що зростання відбуватиметься поступово, аналогічно тенденціям минулого року.

За словами директора департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександра Печерицина на кінець першого кварталу 2025 року курс долара буде на рівні 42,70 грн.

"Наш прогноз курсу на кінець кварталу залишається незмінним — на рівні 42,70 грн, що передбачає поступову девальвацію гривні у прийнятних межах для потенційного зменшення дисбалансів зовнішньої торгівлі", — наголосив він.

Згідно з бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, влада прогнозує курс гривні до долара на рівні 45 грн у 2025 році, 46,5 грн у 2026 році та 46,4 грн у 2027 році.

При цьому, за даними НБУ, у січні 2025 року фінансові аналітики переглянули свої прогнози щодо курсу долара на найближчі 12 місяці. Вони підвищили очікування до 45,19 грн за долар. У грудні 2024 року вони прогнозували курс на рівні 44,83 грн/долар.

Банківські експерти також скоригували свої оцінки, припускаючи, що долар підніметься до 45,31 грн. У жовтні 2024 року їхній прогноз був помірнішим — 44,92 грн/долар.

Банкір Сергій Мамедов зазначає, що середньозважений курс долара у 2025 році, ймовірно, становитиме 45 гривень за долар. Він також наголошує, що значних та несподіваних коливань не очікується, а динаміка ринку залежатиме від політики Нацбанку, спрямованої на підтримку балансу між попитом та пропозицією.

"Будь-які курсові зміни будуть підпорядковані низці економічних, геополітичних та воєнних чинників. Наприклад, згідно з офіційними даними, протягом року Україна потребуватиме понад 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги, яка піде переважно на покриття видатків бюджету", — додав Мамедов.

При цьому є ще один чинник, який може вплинути на курс долара у 2025 році — переговори щодо підписання миру або перемир'я с Росією. Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, сам факт можливого припинення бойових дій сприймається бізнесом позитивно. Але є й побоювання: у довгостроковій перспективі зміни у курсовій політиці можуть нести ризики для валютного ринку країни.

"Щоб виходити з воєнного стану і розпочинати відновлення, нам потрібно буде змінювати валютне регулювання. Що призведе до руху капіталів. Як з України, так і в Україну. Але спершу — з України. І це нестиме величезні ризики для валютного ринку", — пояснив експерт.

У короткостроковій перспективі, на думку Шевчишина, під час підготовки до виборів уряд усіма шляхами намагатиметься стримати курс та буде зміцнювати національну валюту. Експерт зазначив, що вибори є періодом додаткового надходження коштів у країну, а уряд утримуватиме курс національної валюти. Він також додав, що у цей час, найімовірніше, буде позитивна ситуація на валютному ринку.

Нагадаємо, у лютому 2025 року курс американського долара продовжує планомірно падати. Така тенденція не характерна для валютного ринку.

Також ми писали, що курс долара в Україні може піднятися до позначки 47,5 грн за долар. І хоча в державний бюджет заклали середньорічний курс на рівні 45 грн, не виключено, що показники коливатимуться сильніше, ніж очікують експерти.