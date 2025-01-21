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Українці продовжують скуповувати долар – що відбувається на ринку

21 січня 2025 14:47
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українці купують дедалі більше доларів, створюючи попит на валютному ринку
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З початку 2025 року українці купили майже мільярд доларів, що становить 39% від усіх інтервенцій Національного банку. Попит на долар з боку населення збільшується з геометричною прогресією – його доводиться задовольняти ціною значних інтервенцій регулятора.

За даними колишнього голови Ради Нацбанку Богдана Данилишина, за 20 днів січня поточного року українці купили понад 930 млн дол. у готівковій та безготівковій формі, а НБУ за цей час провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд дол.

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Данилишин нагадав, що минулого року покупки валюти українцями склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, в 2023 р. – 17%, а в 2022 р. – лише 4%. За 2024 р. населення наростило купівлю іноземної валюти в 3 рази порівняно з 2023 роком. Валютний попит в країні посилився незважаючи на покращення фундаментальних макроекономічних факторів, констатує фінансист.

За його словами, наступного року Міжнародний валютний фонд очікує, що нетто-інтервенції Нацбанку складуть 36 млрд (+5%).

"А це мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 дол. (+8%)", – додав Данилишин.

Що відбувається з курсом долара сьогодні

На 21 січня Національний банк України підвищив (+0,0294 грн) курс долара і встановив його на рівні 42,1551 грн за дол. До сьогоднішнього дня долар дешевшав три дні поспіль.

Водночас середній курс купівлі долара в обмінних пунктах складає 42 грн, а продажу – 42,6 грн. 

На міжбанківському ж валютному ринку курс долара сьогодні коливається в діапазоні 42,17-42,2 грн, не змінившись порівняно із закриттям міжбанку у понеділок, 20 січня.

Як повідомлялось, у державний бюджет на цей рік закладений курс по 45 грн за долар. Але експерти наголошують, що для Міністерства фінансів України вигідний високий курс долара і тому середньорічний курс може бути на відмітці 47,5 грн за долар.

Також в Нацбанку хочуть повність замінити долар для ринку – щоб курсоутворююча валюта була євро. Такий перехід регулятор вважає корисним для економіки. Водночас в НБУ обіцяють, що весь процес переходу буде поступовим та непомітним, не називаючи терміни.

НБУ курс валют курс гривні курс долара долар

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