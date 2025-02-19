Курс долара у 2025 році — чи коштуватиме валюта 45 гривень

Людина рахує долари. Фото: УНІАН

Долар в Україні дорожчатиме впродовж 2025 року. Вартість американської валюти може перетнути позначку у 45 грн за долар.

Про це йдеться у прогнозі Національного банку України.

Читайте також:

Курс долара у 2025 році — якою буде ситуація на ринку валют

У січні 2025 року фінансові аналітики погіршили оцінку курсу долара до 45,19 грн/долар (у грудні експерти прогнозували, що курс буде на позначці у 44,83 грн/долар). Водночас представники банківського сектору вважають, що долар подорожчає до 45,31 грн (раніше прогнозувалося, що долар коштуватиме 44,92 грн).

Скриншот. Фото: НБУ

Погіршилися настрої й серед населення: у перший місяць року передбачався курс у 44,53 грн/долар проти 44,11 грн/долар у наприкінці 2024-го. Тим часом на думку керівників підприємств, долар у 2025 році коштуватиме 44,42 грн, що також перевищує листопадовий показник.

Як змінювався курс долара у лютому

Починаючи з середини січня, американська валюта планомірно дешевшає. Досягнувши пікового показника у 42,28 грн/долар, курс менше ніж за місяць знизився до 41,47 грн/долар.

Девальвацію гривні стримує НБУ, щоби сповільнити інфляційний процес в країні. За даними регулятора, інфляція у перший місяць року сягнула 12,9% в річному діапазоні.

Раніше українців попередили, що в країні побільшало фальшивих грошей. При цьому в НБУ запевняють, що ситуація контрольована.

Також ми розповідали, що в Європі більше не випускатимуть купюри у 500 євро. При цьому українцям ще можна обміняти цю банкноту на гривні чи іншу валюту.