Штраф за курение сигарет и вейпов: в каких общественных местах действует запрет

Женщина держит сигарету в руках. Фото: УНИАН

В Украине запрещено курить не только в помещениях, но и в ряде общественных мест, в частности на остановках общественного транспорта, детских площадках и в подъездах жилых домов. Ограничения распространяются также на электронные сигареты, кальяны и устройства для нагрева табака. За нарушение правил гражданам грозит штраф до 340 гривен, а заведениям — значительно более серьезные финансовые санкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Где запрещено курить в Украине

Перечень мест, в которых запрещено курить, определяет статья 13 Закона Украины № 2899-IV. Ограничения касаются не только обычных сигарет, но и электронных сигарет, кальянов, травяных изделий для курения и устройств для потребления табака без сгорания.

В частности, курить нельзя:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в спортивных сооружениях и учреждениях физической культуры;

в помещениях кафе, баров и ресторанов;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях государственных учреждений, органов местного самоуправления, предприятий и организаций;

в гостиницах, общежитиях и других аналогичных местах проживания;

на детских площадках;

в местах общего пользования жилых домов, в частности в подъездах;

в подземных переходах;

в общественном транспорте, в частности в такси;

на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта.

Кроме того, местные советы могут устанавливать дополнительные ограничения на курение на территории соответствующей общины. Поэтому перед тем, как закурить в общественном месте, следует учитывать не только общегосударственные правила, но и местные постановления.

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Какой штраф грозит за курение в запрещенном месте

Ответственность граждан предусмотрена статьёй 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За курение в местах, где это запрещено законом или решением местного совета, нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф.

Размер штрафа зависит от того, было ли нарушение повторным:

51–170 гривен — штраф за первое нарушение;

170–340 гривен — штраф за повторное нарушение в течение года.

Даже если человек пользуется электронной сигаретой, а не обычными табачными изделиями, это не освобождает его от ответственности в местах, где использование таких устройств запрещено.

Какие штрафы грозят заведениям

Финансовые санкции предусмотрены не только для курильщиков, но и для субъектов хозяйствования, нарушающих антитабачное законодательство. В частности, в кафе, барах и ресторанах запрещено курить, использовать электронные сигареты, кальяны и устройства для нагрева табака в помещениях. Заведениям также запрещено размещать пепельницы или кальяны в таких помещениях.

За соответствующие нарушения для заведений ресторанного хозяйства предусмотрен штраф в размере 3 000 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 15 000 гривен.

Для других субъектов хозяйствования за размещение кальянов или курение и использование соответствующих изделий в запрещенных местах, кроме помещений заведений ресторанного хозяйства, предусмотрен штраф в размере 1 000 гривен. За повторное нарушение в течение года санкция увеличивается до 10 000 гривен.

Отдельно предусмотрена ответственность за отсутствие в определенных законом местах информационного знака о запрете курения. Для субъектов хозяйствования штраф за такое нарушение составляет 1 000 гривен.

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