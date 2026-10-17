Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Курение в подъезде и на остановке: какие штрафы грозят украинцам

Курение в подъезде и на остановке: какие штрафы грозят украинцам

Ua ru
17 октября 2026 13:35
Штраф за курение сигарет и вейпов: в каких общественных местах действует запрет
Женщина держит сигарету в руках. Фото: УНИАН

В Украине запрещено курить не только в помещениях, но и в ряде общественных мест, в частности на остановках общественного транспорта, детских площадках и в подъездах жилых домов. Ограничения распространяются также на электронные сигареты, кальяны и устройства для нагрева табака. За нарушение правил гражданам грозит штраф до 340 гривен, а заведениям — значительно более серьезные финансовые санкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Реклама

Где запрещено курить в Украине

Перечень мест, в которых запрещено курить, определяет статья 13 Закона Украины № 2899-IV. Ограничения касаются не только обычных сигарет, но и электронных сигарет, кальянов, травяных изделий для курения и устройств для потребления табака без сгорания.

В частности, курить нельзя:

  • в лифтах и таксофонах;
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в спортивных сооружениях и учреждениях физической культуры;
  • в помещениях кафе, баров и ресторанов;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в помещениях государственных учреждений, органов местного самоуправления, предприятий и организаций;
  • в гостиницах, общежитиях и других аналогичных местах проживания;
  • на детских площадках;
  • в местах общего пользования жилых домов, в частности в подъездах;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте, в частности в такси;
  • на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта.

Кроме того, местные советы могут устанавливать дополнительные ограничения на курение на территории соответствующей общины. Поэтому перед тем, как закурить в общественном месте, следует учитывать не только общегосударственные правила, но и местные постановления.

Читайте также:

Какой штраф грозит за курение в запрещенном месте

Ответственность граждан предусмотрена статьёй 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За курение в местах, где это запрещено законом или решением местного совета, нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф.

Размер штрафа зависит от того, было ли нарушение повторным:

  • 51–170 гривен — штраф за первое нарушение;
  • 170–340 гривен — штраф за повторное нарушение в течение года.

Даже если человек пользуется электронной сигаретой, а не обычными табачными изделиями, это не освобождает его от ответственности в местах, где использование таких устройств запрещено.

Какие штрафы грозят заведениям

Финансовые санкции предусмотрены не только для курильщиков, но и для субъектов хозяйствования, нарушающих антитабачное законодательство. В частности, в кафе, барах и ресторанах запрещено курить, использовать электронные сигареты, кальяны и устройства для нагрева табака в помещениях. Заведениям также запрещено размещать пепельницы или кальяны в таких помещениях.

За соответствующие нарушения для заведений ресторанного хозяйства предусмотрен штраф в размере 3 000 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 15 000 гривен.

Для других субъектов хозяйствования за размещение кальянов или курение и использование соответствующих изделий в запрещенных местах, кроме помещений заведений ресторанного хозяйства, предусмотрен штраф в размере 1 000 гривен. За повторное нарушение в течение года санкция увеличивается до 10 000 гривен.

Отдельно предусмотрена ответственность за отсутствие в определенных законом местах информационного знака о запрете курения. Для субъектов хозяйствования штраф за такое нарушение составляет 1 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцам кафе и ресторанов могут грозить штрафы до 170 000 гривен за воспроизведение российской музыки. Законодательная инициатива предусматривает различные суммы взысканий в зависимости от количества нарушений. Предпринимателям следует следить за изменениями в законодательстве, чтобы избежать финансовых потерь.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут заработать на продаже лесных грибов осенью и не потерять 34 тысячи гривен. Для коммерческого сбора грибов могут понадобиться специальные документы, а продукция для продажи на рынке должна пройти лабораторный контроль. За отдельные нарушения правил заготовки и ведения хозяйственной деятельности предусмотрены штрафы.

штрафы курение ограничения расходы общественный транспорт
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации