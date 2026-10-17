Штраф за куріння сигарет і вейпів: у яких громадських місцях діє заборона

Жінка тримає цигарку в руках. Фото: УНІАН

В Україні заборонено курити не лише у приміщеннях, а й у низці громадських місць, зокрема на зупинках транспорту, дитячих майданчиках і в під'їздах житлових будинків. Обмеження поширюються також на електронні сигарети, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. За порушення правил громадянам загрожує штраф до 340 гривень, а закладам — значно більші фінансові санкції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Де заборонено курити в Україні

Перелік місць, у яких заборонено курити, визначає стаття 13 Закону України № 2899-IV. Обмеження стосуються не тільки звичайних сигарет, а й електронних сигарет, кальянів, трав'яних виробів для куріння та пристроїв для споживання тютюну без згоряння.

Зокрема, курити не можна:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях і на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях і на території навчальних закладів;

у спортивних спорудах і закладах фізичної культури;

у приміщеннях кафе, барів і ресторанів;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій;

у готелях, гуртожитках та інших аналогічних місцях проживання;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків, зокрема в під'їздах;

у підземних переходах;

у громадському транспорті, зокрема в таксі;

на вокзалах, станціях і зупинках громадського транспорту.

Крім того, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження щодо куріння на території відповідної громади. Тому перед тим, як закурити в громадському місці, варто враховувати не лише загальнодержавні правила, а й місцеві рішення.

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Який штраф загрожує за куріння в забороненому місці

Відповідальність для громадян передбачена статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За куріння в місцях, де це заборонено законом або рішенням місцевої ради, порушнику можуть винести попередження або призначити штраф.

Розмір стягнення залежить від того, чи було порушення повторним:

51–170 гривень — штраф за перше порушення;

170–340 гривень — штраф за повторне порушення протягом року.

Навіть якщо людина користується електронною сигаретою, а не звичайними тютюновими виробами, це не звільняє її від відповідальності в місцях, де використання таких пристроїв заборонено.

Які штрафи загрожують закладам

Фінансові санкції передбачені не лише для курців, а й для суб'єктів господарювання, які порушують антитютюнове законодавство. Зокрема, у кафе, барах і ресторанах заборонено курити, використовувати електронні сигарети, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну в приміщеннях. Закладам також не можна розміщувати попільнички чи кальяни в таких приміщеннях.

За відповідні порушення для закладів ресторанного господарства передбачено штраф у розмірі 3 000 гривень, а за повторне порушення протягом року — 15 000 гривень.

Для інших суб'єктів господарювання за розміщення кальянів або куріння та використання відповідних виробів у заборонених місцях, крім приміщень закладів ресторанного господарства, передбачено штраф 1 000 гривень. За повторне порушення протягом року санкція зростає до 10 000 гривень.

Окремо передбачена відповідальність за відсутність у визначених законом місцях інформаційного знака про заборону куріння. Для суб'єктів господарювання штраф за таке порушення становить 1 000 гривень.

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