Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Покупка валюты в 2025 году — что нужно знать клиентам Ощадбанка

Покупка валюты в 2025 году — что нужно знать клиентам Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 06:01
Покупка валюты в Ощадбанке — какие есть способы, разрешенные суммы и другие нюансы
Долларовые купюры. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали об особенностях покупки иностранной валюты гражданами. В частности, самый удобный способ приобрести валюту — это воспользоваться функцией "Обмен валют" в разделе "Платежи" в мобильном "Ощаде".

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Особенности покупки валюты в Ощадбанке

С вопросом о том, какие действуют правила покупки валюты, обращаются к Ощадбанку клиенты. В частности, граждане просят уточнить, какой способ получения соответствующей услуги наиболее удобен.

"Купить валюту в отделении Ощад, как проще всего сделать?", — говорится в одном из обращений клиентов на странице в соцсети.

Работник главного управления Ощадбанка отметил, что в 2025 году для граждан доступны два способа приобретения иностранной валюты, каждый из которых имеет свои преимущества. А именно:

  • лично в кассе, посетив наиболее удобное отделение финучреждения;
  • в дистанционном режиме через приложение "Мобильный Ощад".

"Купить валюту легко, как в отделении банка, так и в мобильном Ощад", — пояснил представитель банка.

В частности, для того, чтобы приобрести валюту, не выходя из дома, нужно перед этим оформить валютную карту для дальнейшего осуществления операции.

Так, для обмена валюты в приложении "Мобильный Ощад" у клиента должны быть активны:

  • карта в национальной валюте;
  • карта в иностранной валюте (USD/EUR).

Если нет валютной карты, то ее можно оформить удаленно. Для этого необходимо:

  • среди доступных банковских продуктов открыть "Мои возможности";
  • нажать на пункт "Заказать карту";
  • выбрать из перечня продукт "Моя карта — Цифровая";
  • нажать пункт валюта счета.

Карта появится в перечне продуктов клиента.

Как осуществить обмен валюты онлайн и какие особенности

Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами, открытыми в разных валютах в "Ощадбанке", необходимо:

  • зайти в мобильном приложении в раздел "Платежи";
  • выбрать пункт "Обмен валют";
  • нажать, с какой валюты на какую будет обмен;
  • указать сумму операции;
  • подтвердить, с какой кары надо делать перевод.

Операция состоится по курсу, с которым клиенты могут ознакомиться в разделе "Еще".

Однако в 2025 году действуют следующие ограничения на операции:

  • минимальная сумма не может быть ниже 500 грн (эквивалент);
  • максимальная сумма для приобретения иностранной валюты — до 50 тыс. грн в месяц.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке назвали факторы, которые побудили существенно сократить лимиты на денежные переводы без SMS-подтверждения. Сейчас разрешенная сумма не может превышать 1 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке озвучили правила замены пластиковых карт, срок действия которых истек. Там уточнили, в какие отделения можно идти для переоформления.

Ощадбанк деньги банки валюта банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации