Покупка валюты в Ощадбанке — какие есть способы, разрешенные суммы и другие нюансы

Покупка валюты в 2025 году — что нужно знать клиентам Ощадбанка
В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали об особенностях покупки иностранной валюты гражданами. В частности, самый удобный способ приобрести валюту — это воспользоваться функцией "Обмен валют" в разделе "Платежи" в мобильном "Ощаде".
Особенности покупки валюты в Ощадбанке
С вопросом о том, какие действуют правила покупки валюты, обращаются к Ощадбанку клиенты. В частности, граждане просят уточнить, какой способ получения соответствующей услуги наиболее удобен.
"Купить валюту в отделении Ощад, как проще всего сделать?", — говорится в одном из обращений клиентов на странице в соцсети.
Работник главного управления Ощадбанка отметил, что в 2025 году для граждан доступны два способа приобретения иностранной валюты, каждый из которых имеет свои преимущества. А именно:
- лично в кассе, посетив наиболее удобное отделение финучреждения;
- в дистанционном режиме через приложение "Мобильный Ощад".
"Купить валюту легко, как в отделении банка, так и в мобильном Ощад", — пояснил представитель банка.
В частности, для того, чтобы приобрести валюту, не выходя из дома, нужно перед этим оформить валютную карту для дальнейшего осуществления операции.
Так, для обмена валюты в приложении "Мобильный Ощад" у клиента должны быть активны:
- карта в национальной валюте;
- карта в иностранной валюте (USD/EUR).
Если нет валютной карты, то ее можно оформить удаленно. Для этого необходимо:
- среди доступных банковских продуктов открыть "Мои возможности";
- нажать на пункт "Заказать карту";
- выбрать из перечня продукт "Моя карта — Цифровая";
- нажать пункт валюта счета.
Карта появится в перечне продуктов клиента.
Как осуществить обмен валюты онлайн и какие особенности
Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами, открытыми в разных валютах в "Ощадбанке", необходимо:
- зайти в мобильном приложении в раздел "Платежи";
- выбрать пункт "Обмен валют";
- нажать, с какой валюты на какую будет обмен;
- указать сумму операции;
- подтвердить, с какой кары надо делать перевод.
Операция состоится по курсу, с которым клиенты могут ознакомиться в разделе "Еще".
Однако в 2025 году действуют следующие ограничения на операции:
- минимальная сумма не может быть ниже 500 грн (эквивалент);
- максимальная сумма для приобретения иностранной валюты — до 50 тыс. грн в месяц.
