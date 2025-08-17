Покупка валюты в Ощадбанке — какие есть способы, разрешенные суммы и другие нюансы

Долларовые купюры. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали об особенностях покупки иностранной валюты гражданами. В частности, самый удобный способ приобрести валюту — это воспользоваться функцией "Обмен валют" в разделе "Платежи" в мобильном "Ощаде".

Особенности покупки валюты в Ощадбанке

С вопросом о том, какие действуют правила покупки валюты, обращаются к Ощадбанку клиенты. В частности, граждане просят уточнить, какой способ получения соответствующей услуги наиболее удобен.

"Купить валюту в отделении Ощад, как проще всего сделать?", — говорится в одном из обращений клиентов на странице в соцсети.

Работник главного управления Ощадбанка отметил, что в 2025 году для граждан доступны два способа приобретения иностранной валюты, каждый из которых имеет свои преимущества. А именно:

лично в кассе, посетив наиболее удобное отделение финучреждения;

в дистанционном режиме через приложение "Мобильный Ощад".

"Купить валюту легко, как в отделении банка, так и в мобильном Ощад", — пояснил представитель банка.

В частности, для того, чтобы приобрести валюту, не выходя из дома, нужно перед этим оформить валютную карту для дальнейшего осуществления операции.

Так, для обмена валюты в приложении "Мобильный Ощад" у клиента должны быть активны:

карта в национальной валюте;

карта в иностранной валюте (USD/EUR).

Если нет валютной карты, то ее можно оформить удаленно. Для этого необходимо:

среди доступных банковских продуктов открыть "Мои возможности";

нажать на пункт "Заказать карту";

выбрать из перечня продукт "Моя карта — Цифровая";

нажать пункт валюта счета.

Карта появится в перечне продуктов клиента.

Как осуществить обмен валюты онлайн и какие особенности

Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами, открытыми в разных валютах в "Ощадбанке", необходимо:

зайти в мобильном приложении в раздел "Платежи";

выбрать пункт "Обмен валют";

нажать, с какой валюты на какую будет обмен;

указать сумму операции;

подтвердить, с какой кары надо делать перевод.

Операция состоится по курсу, с которым клиенты могут ознакомиться в разделе "Еще".

Однако в 2025 году действуют следующие ограничения на операции:

минимальная сумма не может быть ниже 500 грн (эквивалент);

максимальная сумма для приобретения иностранной валюты — до 50 тыс. грн в месяц.

