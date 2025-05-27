Облигации в ПриватБанке — как приобрести и какая доходность в 2025 году

Покупка облигаций у ПриватБанка — какие условия в 2025 году
В 2025 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" доступны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые можно приобрести в "Приват24". В финучреждении предоставили инструкцию, как правильно сделать соответствующую операцию, и рассказали, за что взимается комиссия.
Об этом говорится на портале ПриватБанка.
Покупка облигаций в ПриватБанке
Как объясняют в банке, облигации внутреннего государственного займа являются государственными ценными бумагами, находящимися в обращении исключительно на внутреннем рынке.
Клиенты ПриватБанка, покупая ценные бумаги, не только получают дополнительный доход, но и поддерживают государство в сложное время.
Среди преимуществ покупки ОВГЗ:
- облигации имеют более высокую доходность по сравнению с депозитами;
- предоставляется 100-процентная гарантия от государства;
- не взимается налог на доход и военный сбор для граждан;
- можно оформить в валюте: гривна, американский доллар и евро.
Как приобрести облигации на портале Приват24
Оформить соответствующие сделки можно довольно просто в веб-версии "Приват24". Там есть возможность:
- открывать счета в ценных бумагах;
- проверять свой портфель ОВГЗ;
- покупать облигации;
- при необходимости досрочно продать.
"Это надежно. Ведь гарант этой услуги — государство. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов Украины", — отмечают в финучреждении.
Для этого нужно несколько простых шагов в веб-версии "Приват24". А именно:
- зайти в раздел "Сервисы" — "Ценные бумаги";
- ознакомиться с доходностью во вкладке "Купить";
- выбрать ОВГЗ и нажать "Просчитать";
- перейти в раздел калькулятор, где показаны также условия выпуска ценных бумаг и график выплат;
- перейти "Далее" и выбрать карту или счет для оплаты;
- если операция превышает 1 млн грн, то надо добавить документы об источнике дохода;
- выбрать пункт "Купить";
- поставить цифровую подпись в течение одного часа.
После этого ОВГЗ будут отображаться во вкладке "Портфель".
Комиссии за покупку и доходы нет, однако взимают стандартную оплату за предоставление депозитных услуг, которая зависит от типа ОВГЗ и вида.
Ранее мы рассказывали о лимитах на снятие наличных в ПриватБанке за рубежом. В 2025 году с гривневой карты — до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь дней, с валютной карты — до 100 тыс. грн в день.
Также писали о процедуре возврата средств в ПриватБанке. По правилам, банк должен осуществить проверку на предмет лишних средств и сделать возврат за две недели, однако иногда процедура может быть длительной.
Читайте Новини.LIVE!