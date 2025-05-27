Облигации в ПриватБанке — как приобрести и какая доходность в 2025 году

Карта ПриватБанка в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" доступны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые можно приобрести в "Приват24". В финучреждении предоставили инструкцию, как правильно сделать соответствующую операцию, и рассказали, за что взимается комиссия.

Об этом говорится на портале ПриватБанка.

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Как объясняют в банке, облигации внутреннего государственного займа являются государственными ценными бумагами, находящимися в обращении исключительно на внутреннем рынке.

Клиенты ПриватБанка, покупая ценные бумаги, не только получают дополнительный доход, но и поддерживают государство в сложное время.

Среди преимуществ покупки ОВГЗ:

облигации имеют более высокую доходность по сравнению с депозитами;

предоставляется 100-процентная гарантия от государства;

не взимается налог на доход и военный сбор для граждан;

можно оформить в валюте: гривна, американский доллар и евро.

Как приобрести облигации на портале Приват24

Оформить соответствующие сделки можно довольно просто в веб-версии "Приват24". Там есть возможность:

открывать счета в ценных бумагах;

проверять свой портфель ОВГЗ;

покупать облигации;

при необходимости досрочно продать.

"Это надежно. Ведь гарант этой услуги — государство. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов Украины", — отмечают в финучреждении.

Для этого нужно несколько простых шагов в веб-версии "Приват24". А именно:

зайти в раздел "Сервисы" — "Ценные бумаги";

ознакомиться с доходностью во вкладке "Купить";

выбрать ОВГЗ и нажать "Просчитать";

перейти в раздел калькулятор, где показаны также условия выпуска ценных бумаг и график выплат;

перейти "Далее" и выбрать карту или счет для оплаты;

если операция превышает 1 млн грн, то надо добавить документы об источнике дохода;

выбрать пункт "Купить";

поставить цифровую подпись в течение одного часа.

После этого ОВГЗ будут отображаться во вкладке "Портфель".

Комиссии за покупку и доходы нет, однако взимают стандартную оплату за предоставление депозитных услуг, которая зависит от типа ОВГЗ и вида.

Котировки ОВГЗ. Источник: ПриватБанк

Котировки ценных бумаг. Источник: ПриватБанк

Котировки ОВГЗ. Источник: ПриватБанк

Ранее мы рассказывали о лимитах на снятие наличных в ПриватБанке за рубежом. В 2025 году с гривневой карты — до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь дней, с валютной карты — до 100 тыс. грн в день.

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