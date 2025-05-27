Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Финансы Покупка облигаций у ПриватБанка — какие условия в 2025 году

Покупка облигаций у ПриватБанка — какие условия в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 27 мая 2025 07:01
Облигации в ПриватБанке — как приобрести и какая доходность в 2025 году
Карта ПриватБанка в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" доступны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые можно приобрести в "Приват24". В финучреждении предоставили инструкцию, как правильно сделать соответствующую операцию, и рассказали, за что взимается комиссия.

Об этом говорится на портале ПриватБанка.

Реклама
Читайте также:

Покупка облигаций в ПриватБанке

Как объясняют в банке, облигации внутреннего государственного займа являются государственными ценными бумагами, находящимися в обращении исключительно на внутреннем рынке.

Клиенты ПриватБанка, покупая ценные бумаги, не только получают дополнительный доход, но и поддерживают государство в сложное время.

Среди преимуществ покупки ОВГЗ:

  • облигации имеют более высокую доходность по сравнению с депозитами;
  • предоставляется 100-процентная гарантия от государства;
  • не взимается налог на доход и военный сбор для граждан;
  • можно оформить в валюте: гривна, американский доллар и евро.

Как приобрести облигации на портале Приват24

Оформить соответствующие сделки можно довольно просто в веб-версии "Приват24". Там есть возможность:

  • открывать счета в ценных бумагах;
  • проверять свой портфель ОВГЗ;
  • покупать облигации;
  • при необходимости досрочно продать.

"Это надежно. Ведь гарант этой услуги — государство. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов Украины", — отмечают в финучреждении.

Для этого нужно несколько простых шагов в веб-версии "Приват24". А именно:

  • зайти в раздел "Сервисы" — "Ценные бумаги";
  • ознакомиться с доходностью во вкладке "Купить";
  • выбрать ОВГЗ и нажать "Просчитать";
  • перейти в раздел калькулятор, где показаны также условия выпуска ценных бумаг и график выплат;
  • перейти "Далее" и выбрать карту или счет для оплаты;
  • если операция превышает 1 млн грн, то надо добавить документы об источнике дохода;
  • выбрать пункт "Купить";
  • поставить цифровую подпись в течение одного часа.

После этого ОВГЗ будут отображаться во вкладке "Портфель".

Комиссии за покупку и доходы нет, однако взимают стандартную оплату за предоставление депозитных услуг, которая зависит от типа ОВГЗ и вида.

овдп 2025
Котировки ОВГЗ. Источник: ПриватБанк
овдп 2025
Котировки ценных бумаг. Источник: ПриватБанк
овдп 2025
Котировки ОВГЗ. Источник: ПриватБанк

Ранее мы рассказывали о лимитах на снятие наличных в ПриватБанке за рубежом. В 2025 году с гривневой карты — до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь дней, с валютной карты — до 100 тыс. грн в день.

Также писали о процедуре возврата средств в ПриватБанке. По правилам, банк должен осуществить проверку на предмет лишних средств и сделать возврат за две недели, однако иногда процедура может быть длительной.

ПриватБанк банки Приват24 ценные бумаги ОВГЗ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /