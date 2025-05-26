Зняття готівки в інших країнах — як українцям уникнути комісій

Людина вставляє банківську картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці продовжують виїжджати за кордон у зв'язку з повномасштабною війною з Росією. Тож люди повинні розуміти, які правила встановили українські банки для зняття валюти з гривневої картки за кордоном.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно про це знати.

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Клієнти цих банків можуть уникнути зняття додаткових комісій під час конвертації, оскільки у цих фінустановах є послуга з відкриття валютних карток (для доларів та євро). Та якщо ви так і не відкрили валютну картку, тоді повинні враховувати комісію та ліміти. Ліміти на зняття готівки є такими:

у ПриватБанку — до 12,5 тис. гривень (в еквіваленті) на 7 днів з гривневої картки; до 100 тис. гривень на день з валютної картки.

у Monobank — до 12,5 тис. гривень щотижня або 50 тис. гривень раз на місяць, якщо це гривнева картка.

Щодо розмірів комісії та конвертації то варто знати, що

у ПриватБанку за зняття готівки в інших країнах клієнт додатково заплатить 2%;

у Monobank, якщо людина знімає гроші з власного рахунку — комісія становить 2%, або 4% – якщо знімають кредитні кошти.

Раніше стало відомо, що Monobank у травні 2025 року запустив нову функцію для своїх клієнтів. Відомо, чому вона буде особливо корисною для ФОП. Дізнавайтесь також, чому українцям загрожують проблеми через банківські рахунки.