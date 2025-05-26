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Зняти готівку за кордоном — які умови у ПриватБанку та Monobank

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Дата публікації: 26 травня 2025 07:01
Зняття готівки в інших країнах — як українцям уникнути комісій
Людина вставляє банківську картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці продовжують виїжджати за кордон у зв'язку з повномасштабною війною з Росією. Тож люди повинні розуміти, які правила встановили українські банки для зняття валюти з гривневої картки за кордоном.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно про це знати.

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Зняти готівку за кордоном — які правила у ПриватБанку та Monobank

Клієнти цих банків можуть уникнути зняття додаткових комісій під час конвертації, оскільки у цих фінустановах є послуга з відкриття валютних карток (для доларів та євро). Та якщо ви так і не відкрили валютну картку, тоді повинні враховувати комісію та ліміти. Ліміти на зняття готівки є такими:

  • у ПриватБанку — до 12,5 тис. гривень (в еквіваленті) на 7 днів з гривневої картки; до 100 тис. гривень на день з валютної картки.
  • у Monobank — до 12,5 тис. гривень щотижня або 50 тис. гривень раз на місяць, якщо це гривнева картка.

Щодо розмірів комісії та конвертації то варто знати, що

  • у ПриватБанку за зняття готівки в інших країнах клієнт додатково заплатить 2%;
  • у Monobank, якщо людина знімає гроші з власного рахунку — комісія становить 2%, або 4% – якщо знімають кредитні кошти.

Раніше стало відомо, що Monobank у травні 2025 року запустив нову функцію для своїх клієнтів. Відомо, чому вона буде особливо корисною для ФОП. Дізнавайтесь також, чому українцям загрожують проблеми через банківські рахунки

ПриватБанк гривня monobank банківські карти валюта готівка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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