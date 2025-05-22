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SWIFT-перекази в Україні — які комісії встановили банки

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Дата публікації: 22 травня 2025 19:20
SWIFT-перекази у 2025 році — скільки коштує відправити гроші за кордон
Людина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

У сучасному світі міжнародні SWIFT-перекази — давно звичне явище. Переказувати кошти за кордон важливо як для розв'язання особистих питань, так і для бізнесу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила для SWIFT-переказів встановили українські банки. 

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Комісія за SWIFT-перекази — що відомо

Комісія за SWIFT-переказ у monobank — 12 доларів. Ще відправнику доведеться сплатити 0,5% від суми переказу, але не більше ніж 90 доларів США.

Державний ПриватБанк на SWIFT-перекази встановив комісію у розмірі 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж 100 доларів плюс 12 доларів у гривнях за курсом НБУ. При цьому комісія не стягується, якщо у призначенні переказу вказати:

  • що це гроші для допомоги ЗСУ;
  • що ви оплачуєте лікування.

Ще один держбанк — Ощадбанк за кожен SWIFT-переказ з відкриттям рахунку чи без, стягує по 1% від суми.

Раніше повідомлялося про зміни, які запровадить ПриватБанк з 1 червня 2025 року. Відомо, хто з громадян не зможе надсилати на банківські картки понад 100 тис. грн. Дізнавайтесь також про обмеження, які діють для переказів коштів на картку родичам

ПриватБанк Ощадбанк monobank грошові перекази SWIFT комісія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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