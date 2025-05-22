SWIFT-перекази у 2025 році — скільки коштує відправити гроші за кордон

Людина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

У сучасному світі міжнародні SWIFT-перекази — давно звичне явище. Переказувати кошти за кордон важливо як для розв'язання особистих питань, так і для бізнесу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила для SWIFT-переказів встановили українські банки.

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Комісія за SWIFT-перекази — що відомо

Комісія за SWIFT-переказ у monobank — 12 доларів. Ще відправнику доведеться сплатити 0,5% від суми переказу, але не більше ніж 90 доларів США.

Державний ПриватБанк на SWIFT-перекази встановив комісію у розмірі 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж 100 доларів плюс 12 доларів у гривнях за курсом НБУ. При цьому комісія не стягується, якщо у призначенні переказу вказати:

що це гроші для допомоги ЗСУ;

що ви оплачуєте лікування.

Ще один держбанк — Ощадбанк за кожен SWIFT-переказ з відкриттям рахунку чи без, стягує по 1% від суми.

Раніше повідомлялося про зміни, які запровадить ПриватБанк з 1 червня 2025 року. Відомо, хто з громадян не зможе надсилати на банківські картки понад 100 тис. грн. Дізнавайтесь також про обмеження, які діють для переказів коштів на картку родичам.