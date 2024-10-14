Валюта в Украине — как проверить подлинность новой банкноты 100 долларов

Американская валюта. Фото: Minfin

С 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой налички.

Об этом говорится на портале The US Currency Education Program.

Читайте также:

Проверка долларов на подлинность

Фальсификация денег — глобальная проблема, с которой борются правоохранительные органы. Фальшивомонетчики используют для обнаружения подделки специальное оборудование. Проверить банкноты на подлинность можно как самостоятельно, зная определенные нюансы, так и обратившись в украинские банки.

Особо следует обратить внимание на популярную купюру в 100 долларов нового образца, выпущенную в 2013 году Центробанком США с обновленным дизайном и усиленными элементами защиты. Для этого нужно знать важные детали, которые помогут убедиться в подлинности купюры.

Особенности 100 долларов нового образца

Первое, на что следует обратить внимание в купюре 100 долларов нового образца — это ее цвет. Теперь выпускают банкноты с синим цветом. Изменился размер портрета и виньетки Бенджамина Франклина. Они теперь гораздо больше. Кроме того, убрали рамки овальной формы.

Источник: The US Currency Education Program

Необходимо обратить внимание и на бумагу банкноты. Новая купюра на ощупь должна быть шершавой и одновременно бархатной. На всех купюрах доллара США стоит водяной знак в виде портрета Бенджамина Франклина.

Также на 100-долларовой банкноте есть чернила, которые меняют цвет. Он должен обязательно менять звонок в чернильнице. Еще одним элементом защиты является защитная трехмерная полоска синего цвета. На каждой банкноте обязательно поставлены буква и номер, указывающие на федеральный резервный банк США.

Еще на новых 100 долларах, которые ввели в обращение в 2013-м, есть слова: "USA", номинал, обозначенный мелким шрифтом, и фраза: "United States of America".

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский центральный банк (ЕЦБ) пять лет назад в целях безопасности прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002-м. Известно, принимают ли сейчас банкноту в Украине.

Также мы писали, что в Национальном банке могут изменить механизм расчета официального курса гривны по отношению к другим валютам. Специалисты регулятора осуществили оценку наличия структурных сдвигов на рынке и возможных оснований необходимости замены действующих индикаторов денежного и валютного рынков.