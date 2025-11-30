Цены на зерновые — какие изменения произошли в последнюю неделю ноября

Пшеница. Фото: УНИАН

На агрорынке в Украине сохраняется напряженная ситуация из-за проблем с логистикой, качеством и темпами экспорта зерновой продукции. Цены на зерновые тоже менялись неоднородно.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Цены на зерновые и масличные в Украине

В последние дни ноября, как говорится в публикации на сайте Украинской универсальной биржи (УУБ), на украинском агрорынке сохраняется:

ценовое давление на зерновые культуры;

дефицит масличных культур.

Так, кукуруза в Украине дешевеет из-за высокой влажности и задержки отгрузок, тогда как цены на пшеницу практически не менялись. Причина — стабильный спрос со стороны переработчиков.

В то же время наиболее напряженной оставалась ситуация на рынке подсолнечника — дефицит качественного сырья и повышенная кислотность сохраняли цены в верхней части диапазона.

"Сегмент сои продолжил укрепляться на фоне сильного внешнего спроса и ограниченного предложения", — говорится в статье.

Цены в мире

На биржах в США со среды, 26 ноября фиксируется подорожание кукурузы и сои. Пшеничные контракты завершили сессию со смешанными результатами.

При этом несмотря на подорожание некоторой продукции, большие глобальные запасы сдерживают дальнейший существенный рост цен.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине дорожает рапс. Известно, сколько стоила тонна в ноябре. Также мы писали о самой дешевой культуре на мировом агрорынке.