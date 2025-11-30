Ціни на зернові — які зміни відбулися в останній тиждень листопада

Кукурудза, пшениця і соя — що сталося з цінами на агроринку
На агроринку в Україні зберігається напружена ситуація через проблеми з логістикою, якістю та темпами експорту зернової продукції. Ціни на зернові теж змінювалися неоднорідно.
Ціни на зернові та олійні в Україні
В останні дні листопада, як йдеться у публікації на сайті Української універсальної біржі (УУБ), на українському агроринку зберігається:
- ціновий тиск на зернові культури;
- дефіцит олійних культур.
Так, кукурудза в Україні дешевшає через високу вологість та затримки відвантажень, тоді як ціни на пшеницю практично не змінювалися. Причина — стабільний попит з боку переробників.
Водночас найбільш напруженою залишалася ситуація на ринку соняшнику — дефіцит якісної сировини та підвищена кислотність зберігали ціни у верхній частині діапазону.
"Сегмент сої продовжив зміцнюватися на тлі сильного зовнішнього попиту та обмеженої пропозиції", — йдеться у статті.
Ціни у світі
На біржах у США з середи, 26 листопада фіксується подорожчання кукурудзи та сої. Пшеничні контракти завершили сесію зі змішаними результатами.
Водночас попри подорожчання деякої продукції, великі глобальні запаси стримують подальше суттєвіше зростання цін.
