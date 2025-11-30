Відео
Кукурудза, пшениця і соя — що сталося з цінами на агроринку

Кукурудза, пшениця і соя — що сталося з цінами на агроринку

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 06:30
Ціни на зернові — які зміни відбулися в останній тиждень листопада
Пшениця. Фото: УНІАН

На агроринку в Україні зберігається напружена ситуація через проблеми з логістикою, якістю та темпами експорту зернової продукції. Ціни на зернові теж змінювалися неоднорідно.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Ціни на зернові та олійні в Україні

В останні дні листопада, як йдеться у публікації на сайті Української універсальної біржі (УУБ), на українському агроринку зберігається:

  • ціновий тиск на зернові культури;
  • дефіцит олійних культур.

Так, кукурудза в Україні дешевшає через високу вологість та затримки відвантажень, тоді як ціни на пшеницю практично не змінювалися. Причина — стабільний попит з боку переробників.

Водночас найбільш напруженою залишалася ситуація на ринку соняшнику — дефіцит якісної сировини та підвищена кислотність зберігали ціни у верхній частині діапазону.

"Сегмент сої продовжив зміцнюватися на тлі сильного зовнішнього попиту та обмеженої пропозиції", — йдеться у статті. 

Ціни у світі

На біржах у США з середи, 26 листопада фіксується подорожчання кукурудзи та сої. Пшеничні контракти завершили сесію зі змішаними результатами.

Водночас попри подорожчання деякої продукції, великі глобальні запаси стримують подальше суттєвіше зростання цін. 

Раніше ми розповідали, чому в Україні дорожчає ріпак. Відомо, скільки коштувала тонна у листопаді. Також ми писали про найдешевшу культуру на світовому агроринку.

зерно кукурудза соняшник агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
