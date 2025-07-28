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Главная Финансы Кукуруза на экспорт — почему покупатели потеряли интерес

Кукуруза на экспорт — почему покупатели потеряли интерес

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Дата публикации 28 июля 2025 17:01
Цены на кукурузу — за сколько продают агрокультуру заинтересованным покупателям
Люди обмениваются долларами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Экспортные цены на кукурузу старого урожая практически не меняются из-за ограниченного предложения на рынке. Так, трейдеры соглашаются заключать контракты на продажу, если за тонну продукции предлагают до 240 долларов (до 8 305 грн).

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.

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Подробнее о ценах на кукурузу

Как отмечают аналитики, если стоимость кукурузы старого урожая остается относительно стабильной, то продукция нового урожая, достигнув нового максимума в начале недели на уровне 210-212 долларов (до 8 803 гривен) за тонну, сейчас снизились до уровня от 206 до 208 долларов (8 637 гривен) за тонну (на ноябрь и декабрь 2025 года с доставкой в порт).

"Также наблюдается ослабление спроса со стороны европейских покупателей на западной границе. Цены снизились до 186-188 евро за тонну", — говорится в сообщении.

Что влияет на цены

Как отмечается, решающее значение на формирование новых цен на кукурузу имело укрепление евро относительно доллара и улучшение погодных условий на территории Европы. Эти причины снижают активность покупателей на рынке.

Цены на кукурузу в Украине

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 28 июля тонна кукурузы на внутреннем рынке торгуется по цене в 9 776 гривен.

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Цены на кукурузу. Скриншот: Tripoli.land

Статистика свидетельствует, что в течение последней недели кукуруза продавалась дороже всего в такие дни:

  • 22 июля — 9 822 гривен за тонну;
  • 23 июля — 9 826 гривен за тонну;
  • 24 июля — 9 971 гривны за тонну;
  • 25 июля — 9 878 гривен за тонну;
  • 26 июля — 9 886 гривен за тонну.

С субботы, 26 июля цены на кукурузу начать постепенно снижаться.

Ранее Даниил Гетманцев рассказал, что в прошлом году Украина потеряла 8 млрд гривен из-за контрабандного экспорта зерновых. Способствует в вывозе продукции, как отметил политик, украинская таможня. Узнавайте также, почему пшеница будет дорожать в 2025 году.

цены в Украине зерно экспорт цены кукуруза зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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