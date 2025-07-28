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Головна Фінанси Кукурудза на експорт — чому покупці втратили інтерес

Кукурудза на експорт — чому покупці втратили інтерес

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Дата публікації: 28 липня 2025 17:01
Ціни на кукурудзу — за скільки продають агрокультуру зацікавленим покупцям
Люди обмінюються доларами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Експортні ціни на кукурудзу старого врожаю практично не змінюються через обмежену пропозицію на ринку. Так, трейдери погоджуються укладати контракти на продаж, якщо за тонну продукції пропонують до 240 доларів (до 8 305 грн).

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Spike Brokers.

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Детальніше про ціни на кукурудзу

Як зазначають аналітики, якщо вартість кукурудзи старого врожаю залишається відносно стабільною, то продукція нового врожаю, досягнувши нового максимуму на початку тижня на рівні 210-212 доларів (до 8 803 гривень) за тонну, зараз знизилися до рівня від 206 до 208 доларів (8 637 гривень) за тонну (на листопад та грудень 2025 року з доставкою в порт).

"Також спостерігається ослаблення попиту з боку європейських покупців на західному кордоні. Ціни знизилися до 186-188 євро за тонну", — йдеться у повідомленні.

Що впливає на ціни

Як зазначається, вирішальне значення для формування нових цін на кукурудзу мало укріплення євро відносно долара та покращення погодних умов на території Європи. Ці причини знижують активність покупців на ринку.

Ціни на кукурудзу в Україні

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 28 липня тонна кукурудзи на внутрішньому ринку торгується за ціною у 9 776 гривень. 

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Ціни на кукурудзу. Скриншот: Tripoli.land

Статистика свідчить, що впродовж останнього тижня кукурудза продавалася найдорожче у такі дні:

  • 22 липня — 9 822 гривень за тонну;
  • 23 липня — 9 826 гривень за тонну;
  • 24 липня — 9 971 гривні за тонну;
  • 25 липня — 9 878 гривень за тонну; 
  • 26 липня — 9 886 гривень за тонну. 

З суботи, 26 липня, ціни на кукурудзу почати поступово знижуватися. 

Раніше Данило Гетманцев розповів, що торік Україна втратила 8 млрд гривень через контрабандний експорт зернових. Сприяє у вивезенні продукції, як зауважив політик, українська митниця. Дізнавайтесь також, чому пшениця дорожчатиме у 2025 році. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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