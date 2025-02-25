Цена 1 грамма золота в Украине на 25 февраля 2025 года: актуальные тарифы ломбардов и НБУ

Золотой слиток в руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на золото в мире в последнее время стремительно растут. Это происходит из-за экономической нестабильности, роста инфляции и обесценивания национальных валют. Этот драгоценный металл часто используется как безопасный актив.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 25 февраля.

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Что происходит с ценами на золото

Мировые цены на золото в понедельник, 24 февраля, подскочили до рекордного уровня на фоне повышенного спроса на безопасные активы. Он вызван опасениями относительно тарифных планов президента США Дональда Трампа.

Спотовая цена на золото выросла на 0,2%, достигнув 2941,60 доллара за унцию. Ранее во время сессии она достигла 2956,15, что стало одиннадцатым рекордным максимумом в 2025 году. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,2% до 2957,50 доллара.

"Инвесторы уверены, что в ближайшие недели, месяцы и, возможно, дольше цены на золото продолжат рост. Пока сохраняется неопределенность, золото, скорее всего, продолжит дорожать, поскольку его путь наименьшего сопротивления остается восходящим", — отметил старший рыночный аналитик Kitco Metals Джим Вайкофф.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил о введении новых тарифов. Эти меры воспринимаются как фактор, способствующий росту инфляции и возможному разжиганию торговых войн, что в свою очередь усиливает спрос на безопасные активы, такие как золото.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 879,81 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 868,17 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 841,01 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 279,06 грн/грамм;

375 проба: 1 440,38 грн/грамм;

500 проба: 1 920,51 грн/грамм;

583 проба: 2 239,31 грн/грамм;

585 проба: 2 246,99 грн/грамм;

750 проба: 2 880,76 грн/грамм;

900 проба: 3 456,91 грн/грамм;

916 проба: 3 518,37 грн/грамм;

958 проба: 3 679,69 грн/грамм;

999 проба: 3 837,17 грн/грамм;

999,9 проба: 3 840,63 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 574,75 грн/грамм;

500 проба: 2 088,33 грн/грамм;

583 проба: 2 470,20 грн/грамм;

585 проба: 2 516,00 грн/грамм;

750 проба: 3 192,40 грн/грамм;

900 проба: 3 813,50 грн/грамм;

916 проба: 3 876,50 грн/грамм;

958 проба: 4 028,66 грн/грамм;

999 проба: 4 300,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Можно сдавать не только золото, но и изделия из цветных металлов. Их следует относить в пункты приема вторсырья. Стоимость меди в таких пунктах постоянно растет.

Цены на латунь в Украине также увеличиваются. Этот сплав ценится за свои уникальные свойства, в частности высокую прочность, устойчивость к коррозии и отличную электропроводность.