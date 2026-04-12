Пільги для УБД: кого можуть позбавити статусу та привілеїв у квітні

Учасники бойових дій в Україні отримують цей статус, а також передбачені ним пільги й преференції від держави, довічно. Проте є три випадки, коли військовослужбовця чи ветерана можуть позбавити соціальних гарантій.

Про підстави для позбавлення пільг УБД розповідають Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Чому можуть анулювати статус УБД

Це питання регулює постанова Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями".

Відповідно до документа, позбавлення статусу УБД можливо за наявності однієї з підстав:

Скоєння особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час служби чи виконання бойового завдання. Подання неправдивих персональних даних або інформації про участь у бойових діях. Добровільна відмова від статусу учасника бойових дій.

Рішення про скасування статусу ухвалює відомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги при цьому втрачаються

Анулювання статусу УБД передбачає позбавлення усіх передбачених ним соціальних гарантій. Зокрема це право на:

знижку 75% на житлово-комунальні послуги;

безоплатне медичне обслуговування;

безоплатний проїзд у транспорті;

пріоритетне працевлаштування;

безоплатні медичні препарати;

підвищену пенсію тощо.

Важливо зазначити, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ) або вчинили дезертирство, також втрачають статус УБД та усі належні їм соціальні гарантії. При цьому, якщо порушник повертається на службу, статус та пільги йому поновлюють.

