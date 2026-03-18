Як і хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію: правила ПФУ

Жінка похилого віку на вулиці Києва.

В Україні деякі громадяни для збереження права одержувати пенсійні виплати від держави, мають пройти процедуру ідентифікації особи. Зокрема, існують певні правила подання заяви на проведення відеоідентифікації у дистанційному режимі.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Як подати заяву на проведення відеоідентифікації

За інформацією ПФУ, пенсіонери, які виїхали за межі країни, проживають на окупованих територіях, або, які переїхали звідти, мають до 1 липня 2026 року пройти відеоідентифікацію, щоб не втратити право на пенсії.

Для підтвердження особи у режимі відеоконференцзв'язку через портал Пенсійного фонду потрібно зробити кілька кроків. А саме:

На головній сторінці сайту ПФУ обрати вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку". Внести необхідні дані у поля цифрового бланка: персональну інформацію; варіант здійснення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); вид послуги, що необхідний для відеоідентифікації (перекладач жестової мови/фізичний супровід). Погодитись на надходження email-повідомлень від Пенсійного фонду та натиснути "Подати заяву".

Якщо на запланований час фахівцеві ПФУ не вдалося вийти на зв’язок через технічні причини, зокрема через відсутність світла чи інтернету, потрібно перевірити свою електронну пошту. На неї мають надіслати повторний лист із новою датою відеоідентифікації.

Які документи необхідно підготувати для заяви

У фонді зауважили, що громадяни також мають додати до заяви скановані копії документів:

паспорт/ID-картка;

пенсійне посвідчення;

ідентифікаційний код;

трудову книжку/документи про стаж;

військовий квиток;

свідоцтво про народження (за потреби).

Важливо подбати про те, щоб розмір кожного файлу не перевищував 1 Мб.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери мають до 1 квітня поточного року подати інформацію про відсутність виплат від РФ. Якщо таку вимогу не виконати, то можна втратити право на пенсії.

Ще ми писали, що українським громадянам можуть надавати різні доплати та надбавки. Зокрема, відомо, кому держава гарантує підвищений додатковий розмір у 2 600 грн.

Часті питання

Коли має відбутися відеоідентифікація після подачі запиту

Після подачі звернення для здійснення відеоідентифікації фахівець органу Пенсійного фонду має зв'язатися з громадянином, щоб узгодити час та спосіб її проведення.

Як правило, відеоідентифікація має відбутися упродовж 30 календарних днів, проте не раніше 10 робочих днів з часу подання запиту, в узгоджений з одержувачем виплат час та спосіб її здійснення.

Що буде, якщо пенсіонери не пройдуть ідентифікацію

Якщо пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді до кінця визначеного терміну, то йому припинять нарахування коштів. Однак це не означає, що громадянин втратить виплати назавжди.

Вони припиняються на тимчасовій основі до проходження обов'язкової процедури підтвердження особи. Їх відновлять відразу після ідентифікації.