Пенсии, социальные выплаты и прожиточный минимум в Украине: что может измениться в Украине

На снимке: руки с наличными, женщина с листом бумаги и мужчина. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Условия получения пенсии, социальной помощи и поддержки людей с инвалидностью могут в ближайшее время существенно измениться. В Верховной Раде состоялась встреча депутатов с руководством Министерства социальной политики, на которой обсудили, какие именно изменения готовятся и почему они необходимы уже сейчас.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Почему важен прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это сумма денег, которую государство считает минимально необходимой человеку для жизни. От этой цифры зависят различные выплаты и законы. Но сейчас система работает не совсем правильно и создает проблемы для бюджета страны. Поэтому депутаты хотят изменить законы, чтобы всё стало справедливее.

Что будет с пенсиями

Государство хочет ввести новый вид пенсий — накопительные. Это когда часть денег, которые человек откладывает из своей зарплаты, не тратится сразу, а сохраняется именно для него. Когда человек выйдет на пенсию, эти деньги станут его собственными сбережениями.

Также планируется, чтобы пенсионный возраст рассчитывался одинаково для всех. В зависимости от того, сколько лет человек проработал, без исключений для отдельных групп населения.

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Пенсии для военных сделают справедливыми

Сейчас существует разница: военные, служившие по контракту, и те, кого мобилизовали. Они получают разные пенсии, хотя одинаково защищали страну. Депутаты хотят это исправить, чтобы выплаты были одинаково справедливыми для всех защитников.

Также ведется много судебных дел по поводу пенсий. Люди через суд пытаются доказать, что им недоплатили. В Раде говорят: деньги должны в первую очередь получать те, кто долго и честно работал и платил взносы государству.

Помощь людям с инвалидностью

Еще одна важная тема — люди с инвалидностью. Сейчас существует проблема: чтобы получить статус, социальную помощь и найти работу, человеку нужно проходить различные отдельные процедуры.

Они практически не связаны между собой. Из-за этого людям приходится долго и сложно ждать поддержки. Депутаты хотят исправить это и упростить систему.

Какие законы уже готовятся

Сейчас в Верховной Раде рассматривают несколько законов, касающихся:

пенсий для сотрудников прокуратуры;

повышения прожиточного минимума;

дополнительной помощи семьям, в которых есть человек с инвалидностью;

базовой социальной помощи.

Этот закон уже почти готов. Скоро его рассмотрят ещё раз.

Что будет дальше

Депутаты и министерство договорились и в дальнейшем работать вместе. Цель проста — сделать так, чтобы пенсии и социальная помощь в Украине были справедливыми, а государство могло их стабильно выплачивать.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут выплатить социальную помощь в размере более 10 000 гривен. Речь идет о жителях города Корюковка Черниговской области. Средства могут получить уязвимые категории населения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщает, как безработным получить выплаты в размере 37 800 гривен. К регистрации приглашаются граждане, переместившиеся из опасных районов Днепропетровской области в Каменское. Полученные средства заявители смогут потратить на приобретение сельскохозяйственного инвентаря.