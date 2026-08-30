Крупный перевод на карту: из-за какой суммы можно лишиться субсидии в 2026 году

Оформление субсидии. Фото: УНИАН

Крупная выплата на карту может вызвать вопросы у Пенсионного фонда, если человек получает жилищную субсидию. Речь идет, в частности, о единовременном доходе, превышающем установленный законодательством порог. В то же время из-за такого денежного поступления субсидию автоматически не отменят, ведь важно, откуда поступили деньги и к каким выплатам они относятся.

Какие разовые доходы необходимо учитывать и о каких изменениях получатель субсидии должен сообщать, напомнили в Пенсионном фонде Украины, передает Новини.LIVE.

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Какая сумма имеет значение в 2026 году

Получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд о единовременном доходе, превышающем 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату назначения субсидии.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 3 328 гривен. Следовательно, 25 таких прожиточных минимумов — это 83 200 гривен. Именно эта сумма имеет значение для назначения или дальнейшего предоставления помощи.

Отменят ли субсидию из-за одной крупной выплаты

Не всегда, ведь ПФУ учитывает совокупный доход домохозяйства и обстоятельства, предусмотренные правилами назначения помощи. Размер субсидии напрямую зависит от доходов: при более высоком доходе обязательный платеж домохозяйства увеличивается, а размер субсидии может уменьшиться.

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Поэтому после получения значительной суммы Пенсионный фонд может проверить, влияет ли эта выплата на право семьи на субсидию или ее размер.

Важно, откуда поступили деньги

Не каждая крупная сумма считается доходом, который учитывается одинаково. При расчете субсидии ПФУ учитывает, в частности, доходы от продажи имущества, арендную плату и другие доходы, информацию о которых получает от налоговой службы и Пенсионного фонда. Отдельные единовременные выплаты законодательство исключает из совокупного дохода.

Какие выплаты подпадают под исключения

Пенсионный фонд отмечает, что к единовременному доходу, о котором необходимо сообщать в связи с превышением установленного порога, не относится отдельная целевая благотворительная помощь.

В частности, исключения касаются средств, предоставляемых:

на получение образования;

на получение медицинских услуг;

на преодоление последствий стихийных бедствий;

на преодоление последствий аварий;

на преодоление последствий эпидемий и эпизоотий общегосударственного или местного характера.

Также среди выплат, на которые распространяются специальные правила, ПФУ называет страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь, наследство в виде недвижимого имущества или его основной части, а также гранты или стипендии на обучение.

Когда необходимо уведомить Пенсионный фонд

Если получатель субсидии получил единовременный доход, превышающий установленный порог, об этом необходимо уведомить орган Пенсионного фонда. На это отводится 30 календарных дней со дня возникновения такого обстоятельства.

Уведомление важно для того, чтобы ПФУ мог проверить, повлияла ли полученная сумма на право домохозяйства на субсидию или на ее размер.

Что еще может повлиять на субсидию

Крупный разовый доход — лишь одно из обстоятельств, которые учитываются при назначении помощи. Например, право на субсидию может зависеть от крупных покупок. ПФУ отмечает, что в течение 12 месяцев до назначения субсидии значительные расходы на покупку недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, виртуальных активов и других определенных законом активов на сумму свыше 100 000 гривен могут стать основанием для отказа.

Также на размер субсидии влияет совокупный доход домохозяйства. Если он существенно изменяется, Пенсионный фонд может провести перерасчет. В частности, автоматический пересмотр возможен в марте и августе, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства изменился более чем на 50%.

Ранее Новини.LIVE писали о том, заберут ли субсидию из-за единовременной помощи на оздоровление. Такую выплату, полученную в течение года, в определенных случаях не учитывают в совокупном доходе домохозяйства. Поэтому такая выплата сама по себе не должна автоматически привести к уменьшению или отмене субсидии.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут лишиться субсидии из-за изменений в составе семьи, доходах или крупных покупок. Об этих обстоятельствах необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. В отдельных случаях из-за недостоверных данных или скрытых доходов могут не только отменить выплаты, но и потребовать вернуть переплату.