ВПЛ могут лишиться права на жилищный ваучер: новые правила для семей

Семья украинцев. Фото: Новини.LIVE

С августа 2026 года для внутренне перемещенных лиц действуют новые правила получения жилищной поддержки. Государство ужесточило проверки, чтобы одна семья не могла воспользоваться несколькими программами поддержки для решения жилищного вопроса. Это касается, в частности, ВПЛ, претендующих на жилищный ваучер. Теперь при проверке будут учитываться не только данные самого заявителя, но и информация о членах его семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ОО "ВПЛ Украины".

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Что означает принцип "одна семья — один механизм поддержки"

Если человек или член его семьи уже воспользовался определенной государственной жилищной программой, это может повлиять на возможность получения другой помощи. Для жилищного ваучера это особенно важно, ведь по правилам программы помощь предоставляется один раз на одного получателя, а с 1 августа проверка охватывает также членов семьи.

Что будут проверять

Информацию о заявителе и его семье будут проверять через государственные реестры. В частности, могут проверить:

есть ли у заявителя или членов его семьи жилье;

прекращалось ли право собственности на жилье после 24 февраля 2022 года;

пользовалась ли семья другими государственными программами жилищной поддержки;

получала ли она помощь в рамках ипотечных программ;

другие данные, которые могут повлиять на право на жилищный ваучер.

Отдельно предусмотрена проверка данных о прекращении права собственности на жилье с 24 февраля 2022 года до момента использования ваучера. Такую информацию Минюст и Минцифры должны передавать посредством электронного обмена данными.

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Если кто-то из семьи уже получил жилищную помощь

В такой ситуации право другого члена семьи на жилищную поддержку могут пересмотреть. Поэтому перед подачей заявления стоит проверить, пользовался ли кто-либо из семьи другой государственной программой.

В то же время эти изменения касаются конкретной программы. В разных жилищных программах действуют свои правила, поэтому получение какой-либо помощи от государства еще не означает автоматический запрет на все другие виды поддержки.

Что изменилось в отношении жилищных ваучеров

Жилищный ваучер для ВПЛ, проживавших на временно оккупированной территории, является отдельным видом государственной помощи. Согласно действующему порядку, его предоставляют один раз в сумме 2 миллиона гривен. Ваучер можно использовать для приобретения жилья, инвестирования в его строительство или в качестве первоначального взноса либо части платежа по ипотечному кредиту.

С 1 августа у государства также появилось больше возможностей для автоматической проверки данных заявителя и членов его семьи. Это касается, в частности, информации о жилье и использовании других программ государственной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после покупки квартиры по жилищному ваучеру ВПЛ могут лишиться выплат на проживание. Это касается даже тех случаев, когда помощь получает ребенок. В то же время помощь можно сохранить, если приобретенное жилье непригодно для проживания, имеет площадь менее 13,65 кв. м на одного члена семьи или куплено в кредит с первоначальным взносом менее 100 000 гривен.

Также Новини.LIVE писали о том, может ли ВПЛ получить субсидию, если проживает в чужом жилье по программе "Прихисток". Переселенец имеет право на помощь, если владелец по этому адресу не получает субсидию или льготу на коммунальные услуги. В то же время владелец жилья также может сохранить свою субсидию, а компенсация по программе "Прихисток" не учитывается как его доход.