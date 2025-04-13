Оплата коммуналки — какую помощь, кроме субсидий и льгот, предоставляют украинцам в 2025 году

Кроме субсидий и льгот — какая еще есть помощь для оплаты ЖКУ
В Украине гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, предоставляют жилищные субсидии и различные льготы на оплату коммуналки. Однако в некоторых городах людям из уязвимых категорий выплачивают дополнительную помощь.
Об этом рассказали в департаменте социальной политики Днепровского городского совета.
Кому выплачивают муниципальную помощь
Помощь от города на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют в Днепре. На нее могут претендовать:
- дети с инвалидностью;
- люди с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, психическими расстройствами, с проблемами в опорно-двигательном аппарате и с детства);
- лица с инвалидностью II группы, которую оформили еще в детстве.
Сколько выплачивают днепрянам
Размер денежной помощи является следующим:
- с 1 апреля по 31 октября украинцам ежемесячно предоставляют по 500 грн;
- с 1 ноября по 31 марта размер ежемесячной помощи повышается до 700 грн на каждого человека с инвалидностью в семье.
Как оформить выплаты
Помощь оформляется в департаменте социальной защиты Днепровского горсовета. На месте человек подает соответствующее заявление, а также:
- копию паспорта лица с инвалидностью или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью/копию ID-карты (с приложением копии выписки о регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства);
- оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц (если информация о домовладении отсутствует в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц);
- справку от медико-социальной экспертной комиссии/врачебно-консультативной комиссии/выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что Дания в 2025 году окажет финансовую поддержку некоторым украинцам. Выплаты доступны для жителей одной из областей.
Также мы рассказывали, что у украинцев есть возможность получить до 125 тыс. грн. Правительство объяснило, на каких условиях будут начисляться выплаты.
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