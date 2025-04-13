Оплата коммуналки — какую помощь, кроме субсидий и льгот, предоставляют украинцам в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, предоставляют жилищные субсидии и различные льготы на оплату коммуналки. Однако в некоторых городах людям из уязвимых категорий выплачивают дополнительную помощь.

Об этом рассказали в департаменте социальной политики Днепровского городского совета.

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Помощь от города на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют в Днепре. На нее могут претендовать:

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, психическими расстройствами, с проблемами в опорно-двигательном аппарате и с детства);

лица с инвалидностью II группы, которую оформили еще в детстве.

Сколько выплачивают днепрянам

Размер денежной помощи является следующим:

с 1 апреля по 31 октября украинцам ежемесячно предоставляют по 500 грн;

украинцам ежемесячно предоставляют по 500 грн; с 1 ноября по 31 марта размер ежемесячной помощи повышается до 700 грн на каждого человека с инвалидностью в семье.

Как оформить выплаты

Помощь оформляется в департаменте социальной защиты Днепровского горсовета. На месте человек подает соответствующее заявление, а также:

копию паспорта лица с инвалидностью или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью/копию ID-карты (с приложением копии выписки о регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства);

оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц (если информация о домовладении отсутствует в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц);

справку от медико-социальной экспертной комиссии/врачебно-консультативной комиссии/выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что Дания в 2025 году окажет финансовую поддержку некоторым украинцам. Выплаты доступны для жителей одной из областей.

Также мы рассказывали, что у украинцев есть возможность получить до 125 тыс. грн. Правительство объяснило, на каких условиях будут начисляться выплаты.