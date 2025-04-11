Виплати від Бельгії — хто з українців отримає до 125 тис. грн допомоги

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року деякі українські громадяни можуть зареєструватися на грантову підтримку до 125 тис. гривень за програмою допомоги бізнесу, що постраждав від агресії РФ. Отримати гранти стало можливо за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Про це повідомила пресслужба Ресурсного центру "ГУРТ".

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Умови отримання гранту до 125 тис. гривень

Йдеться про програму "Попередження трудової експлуатації та торгівлі людьми, підтримка розвитку підприємництва та соціальних партнерів в Україні". Проєкт допомагає втілювати Міжнародна організація праці за фінансування уряду Бельгії.

Організатори проводять конкурс грантів, що спрямований на підтримку підприємців, які започаткували нову справу, чи відновлюють бізнес, що постраждав на тлі війни.

Учасниками можуть стати офіційно зареєстровані суб’єкти підприємницькою діяльності (юридичні особи та фізособи-підприємці), які ведуть свій бізнес на підконтрольній уряду України території поза межами зони бойових дій.

У пріоритеті будуть підприємці, які належать до вразливих категорій:

ветерани;

члени родин військових;

внутрішні переселенці.

Оголошення. Джерело: ГУРТ

Розмір допомоги та як подати заявку

За планами, у рамках конкурсу підтримають принаймні 25 підприємців. Максимально можна отримати 125 тис. гривень. Планова тривалість впровадження гранту — п'ять місяців, з травня по вересень 2025 року.

Гроші дозволяється використати виключно на реалізацію бізнес-плану: купівлю обладнання, покриття маркетингових витрат.

Кошти гранту не можуть бути використані для:

сплати податків;

оплати праці персоналу;

купівлю чи оренду приміщення;

сплати комунальних послуг.

Громадяни можуть подавати заявки до 22 квітня 2025 року.

З переможцями конкурсу будуть укладені договори на впровадження гранту. Визначать фіналістів конкурсу та нададуть гранти до 23 травня 2025 року.

Всі деталі можна уточнити, надіславши листа до 14 квітня на е-адресу з темою листа "Бізнес 2025".

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