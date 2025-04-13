Оплата комуналки — яку допомогу, крім субсидій та пільг, надають українцям у 2025 році

Крім субсидій та пільг — яка ще існує допомога для оплати ЖКП
В Україні громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги, надають житлові субсидії та різноманітні пільги на оплату комуналки. Однак у деяких містах людям з вразливих категорій виплачують додаткову допомогу.
Про це розповіли у департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.
Кому виплачують муніципальну допомогу
Допомогу від міста на оплату житлово-комунальних послуг надають в Дніпрі. На неї можуть претендувати:
- діти з інвалідністю;
- люди з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);
- особи з інвалідністю ІІ групи, яку оформили ще у дитинстві.
Скільки виплачують дніпрянам
Розмір грошової допомоги є таким:
- з 1 квітня по 31 жовтня українцям щомісяця надають по 500 грн;
- з 1 листопада по 31 березня розмір щомісячної допомоги підвищується до 700 грн на кожну особу з інвалідністю у родині.
Як оформити виплати
Допомога оформлюється в департаменті соціального захисту Дніпровської міськради. На місці людина подає відповідну заяву, а також:
- копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю/копію ID-картки (з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання);
- оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);
- довідку від медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії/витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
- особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, що Данія у 2025 році надасть фінансову підтримку деяким українцям. Виплати доступні для жителів однієї з областей.
Також ми розповідали, що в українців є нагода отримати до 125 тис. грн. Уряд пояснив, на яких умовах нараховуватимуться виплати.
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