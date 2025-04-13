Оплата комуналки — яку допомогу, крім субсидій та пільг, надають українцям у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги, надають житлові субсидії та різноманітні пільги на оплату комуналки. Однак у деяких містах людям з вразливих категорій виплачують додаткову допомогу.

Про це розповіли у департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.

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Допомогу від міста на оплату житлово-комунальних послуг надають в Дніпрі. На неї можуть претендувати:

діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);

особи з інвалідністю ІІ групи, яку оформили ще у дитинстві.

Скільки виплачують дніпрянам

Розмір грошової допомоги є таким:

з 1 квітня по 31 жовтня українцям щомісяця надають по 500 грн;

українцям щомісяця надають по 500 грн; з 1 листопада по 31 березня розмір щомісячної допомоги підвищується до 700 грн на кожну особу з інвалідністю у родині.

Як оформити виплати

Допомога оформлюється в департаменті соціального захисту Дніпровської міськради. На місці людина подає відповідну заяву, а також:

копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю/копію ID-картки (з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання);

оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);

довідку від медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії/витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що Данія у 2025 році надасть фінансову підтримку деяким українцям. Виплати доступні для жителів однієї з областей.

Також ми розповідали, що в українців є нагода отримати до 125 тис. грн. Уряд пояснив, на яких умовах нараховуватимуться виплати.