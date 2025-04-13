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Крім субсидій та пільг — яка ще існує допомога для оплати ЖКП

13 квітня 2025 19:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Оплата комуналки — яку допомогу, крім субсидій та пільг, надають українцям у 2025 році
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги, надають житлові субсидії та різноманітні пільги на оплату комуналки. Однак у деяких містах людям з вразливих категорій виплачують додаткову допомогу. 

Про це розповіли у департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.

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Допомогу від міста на оплату житлово-комунальних послуг надають в Дніпрі. На неї можуть претендувати:

  • діти з інвалідністю;
  • люди з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);
  • особи з інвалідністю ІІ групи, яку оформили ще у дитинстві.

Скільки виплачують дніпрянам 

Розмір грошової допомоги є таким:

  • з 1 квітня по 31 жовтня українцям щомісяця надають по 500 грн;
  • з 1 листопада по 31 березня розмір щомісячної допомоги підвищується до 700 грн на кожну особу з інвалідністю у родині.

Як оформити виплати 

Допомога оформлюється в департаменті соціального захисту Дніпровської міськради. На місці людина подає відповідну заяву, а також:

  • копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю/копію ID-картки (з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання);
  • оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);
  • довідку від медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії/витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
  • особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що Данія у 2025 році надасть фінансову підтримку деяким українцям. Виплати доступні для жителів однієї з областей. 

Також ми розповідали, що в українців є нагода отримати до 125 тис. грн. Уряд пояснив, на яких умовах нараховуватимуться виплати

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