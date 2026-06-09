Іпотека під 3% для УБД у 2026 році: хто може отримати кредит на житло в Україні

Житловий будинок, військовослужбовці на завданні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Держава оголосила про пільгову іпотеку під 3% річних для учасників бойових дій та захисників з інвалідністю внаслідок війни. Скористатися нею можуть захисники, які після повернення зі служби змушені орендувати квартири або мешкати разом із родичами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Сумського обласного ТЦК та СП.

Які вимоги висувають до нерухомості

Держава чітко обмежує параметри житла, яке можна купити за цією програмою. Виплати можна розтягнути на 30 років. Розмір першого внеску починається від 6% вартості.

Утім, кошти виділять лише під конкретні об'єкти:

квартири або приватні будинки — але тільки якщо вік будівлі не перевищує 50 років;

реконструйоване житло — тут правила значно суворіші, максимум 35 років від моменту відновлення;

обмежені квадратні метри — самотній людині або подружжю профінансують щонайбільше 52,5 квадрати, проте на кожного наступного члена родини можна додати ще по 21 квадратному метру.

Кому можуть відмовити в позиці

Автоматично цей кредит нікому не погодять. Базовий статус УБД чи інвалідності — це лише перший крок. Потенційний позичальник має відповідати таким критеріям:

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Офіційний квартирний облік. Ви повинні перебувати в черзі на поліпшення житлових умов. "Біла" зарплата. Дохід необхідно підтвердити офіційними документами, інакше заявку відхилять через високі ризики. Нічого зайвого у власності. Нерухомості або взагалі не повинно бути, або чинна площа має бути меншою за 13,65 квадратів на особу. Відсутність державних пільг у минулому. Якщо ветеран уже отримував допомогу на купівлю житла від держави, скористатися цими 3% він не зможе.

Як оформити

Процес отримання позики складається з кількох етапів:

Спочатку необхідно пройти реєстрацію на платформі Держмолодьжитла. Далі ви шукаєте сам об'єкт, який чітко відповідає вимогам програми за віком та площею. Наступний крок — збір та подача документів на розгляд комісії.

Після детальної перевірки та офіційного схвалення заявки банк покличе вас на підписання кредитного договору.

Також Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці та їхні чоловіки або дружини мають право на деякі кредитні пільги. Зокрема, банки та фінансові компанії не мають права нараховувати їм відсотки, штрафи та пеню за окремими видами кредитів. Якщо кредитори ігнорують закон, такі нарахування можна успішно оскаржити в суді.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, правила кредитів хочуть змінити. Йдеться про те, щоб банки та фінансові компанії не могли встановлювати завеликі штрафи за прострочення платежів. Штрафи пропонують прив’язати до суми боргу і заборонити ситуації, коли за одну і ту ж заборгованість їх нараховують кілька разів. Також хочуть прибрати "приховані" комісії.