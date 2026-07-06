Бізнесу компенсують наслідки війни: підприємствам доступні кредити до 150 мільйонів гривень

Підприємець, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З липня в Україні працює нова державна програма підтримки для підприємств, які постраждали через російські обстріли. Якщо виробництво, склад, магазин чи інше майно було пошкоджене або зруйноване, бізнес зможе отримати пільговий кредит на відновлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Хто може скористатися програмою

Малий і середній бізнес може оформити кредит до 150 мільйонів гривень у межах програми "Доступні кредити 5–7–9%". Ці гроші передбачені саме на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна

Які умови кредитування

Гарна новина — перші два роки кредит буде майже безкоштовним.

У цей період ставка становитиме лише 0,1% річних. Починаючи з третього року, діятимуть стандартні умови програми "5–7–9%".

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Повернути кредит можна протягом 10 років, тож є достатньо часу, аби відновити роботу.

Як подати заявку

Звернутися за кредитом можна до одного з уповноважених банків. Є важлива умова: зробити це треба протягом двох років після того, як офіційно зафіксували пошкодження або знищення підприємства.

Доступні й інші кредити

Уряд також передбачив ще одну перевагу. Новий кредит на відновлення не враховуватиметься при визначенні максимальної суми фінансування за програмою "5–7–9%". Тобто якщо ви вже користуєтеся іншими кредитами за цією програмою, це не завадить отримати окреме фінансування саме на відновлення бізнесу.

Яку ще підтримку пропонують бізнесу

Окрім пільгового кредиту, держава зараз пропонує підприємцям ще кілька варіантів підтримки:

гранти на відновлення обладнання;

компенсацію зарплати працівникам, якщо підприємство тимчасово простоює через обстріли;

страхування воєнних ризиків.

Якщо ваш бізнес постраждав через війну, варто перевірити всі ці програми. У багатьох випадках можна поєднати кілька видів державної підтримки й значно швидше повернути підприємство до роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час воєнного стану українські позичальники не звільняються від обов'язку повертати кредити, однак банки не мають права нараховувати штрафи, пеню та інші санкції за прострочення платежів. Водночас у разі фінансових труднощів через війну можна звернутися до банку для оформлення реструктуризації боргу, кредитних канікул або зміни умов погашення позики.

Також Новини.LIVE писали, що для ветеранів діє державна програма доступного житла "єОселя". Для учасників бойових дій та захисників з інвалідністю передбачена іпотека під 3% річних строком до 30 років із першим внеском від 6% вартості житла.