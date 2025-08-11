Видео
Главная Финансы Кредитный лимит на карте ПриватБанка — как увеличить сумму

Кредитный лимит на карте ПриватБанка — как увеличить сумму

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 07:01
Как повысить кредитный лимит в ПриватБанке — пошаговая инструкция
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Многие клиенты ПриватБанка пользуются кредитными картами, однако не все знают, как можно увеличить свой лимит. Повышение доступной суммы возможно при соблюдении определенных условий, которые учитывает банк при принятии решения.

Новини.LIVE рассказывают, как быстро увеличить доступный кредитный лимит на карте ПриватБанка.

Читайте также:

От чего зависит размер кредитного лимита

В банковском учреждении объяснили, что этот показатель определяется индивидуально и зависит от многих факторов. В частности, размер суммы, которой клиент сможет пользоваться как кредитом, зависит от:

  • кредитной истории;
  • уровня доходов;
  • социального статуса;
  • имеющихся кредитов в ПриватБанке или других учреждениях.

Чем выше заработок клиента, тем на больший кредитный лимит он может рассчитывать. Однако большое значение имеет и стабильность доходов. Например, если владелец карты — студент и без постоянного места работы, то у банка могут возникать сомнения относительно его способности вносить своевременные платежи.

Как увеличить лимит на кредитной карте ПриватБанка

Чтобы повысить доступную в рамках кредитного лимита сумму, необходимо в интернет-банкинге или мобильном приложении Приват24 выполнить следующие действия:

  1. Зайти в меню управления кредитной картой.
  2. Нажмите на ссылку "Изменить" рядом с надписью кредитный лимит.
  3. После перехода на страницу отдельного сервиса ввести свой финансовый номер телефона (по которому зарегистрирована кредитка). После чего произойдет возврат на страницу входа в Приват24 для повторной авторизации.
  4. На странице, где отображен ваш текущий кредитный лимит, двигая ползунок, установить желаемую сумму.
  5. Указать дополнительные личные данные, если их запросит банк — это может быть семейный статус, количество детей, наличие недвижимости, образование и социальный статус.
  6. Заполнить все поля и нажать "Продолжить".

Если ПриватБанк удовлетворит просьбу об увеличении кредитного лимита, то в течение суток придет сообщение, в котором будет указана новая доступная сумма. В случае отказа банк также пришлет соответствующее уведомление. Повторную заявку на повышение кредитной линии по карте можно подать только через 30 дней.

Ранее мы объясняли, как клиентам ПриватБанка сменить финансовый номер телефона, если предыдущий уже неактуален.

Также узнавайте, какой сервис в ПриватБанке станет платным.

ПриватБанк кредиты банковские карты микрокредиты лимиты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
