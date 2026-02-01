Банкомат не выдал наличные после списания со счета — как избежать проблем

Банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Украине банкоматы и терминалы выключаются, когда исчезает электроэнергия. Из-за этого с украинцами часто происходят ситуации, когда аппарат не выдает наличные, хотя деньги с банковской карты списываются.

Об одном таком случае рассказал клиент ПриватБанка на странице финучреждения в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с банкоматами

Мужчина пытался снять наличные с карты ПриватБанка в банкомате другого банка, когда внезапно пропал свет.

"Деньги списались, но остались в банкомате. Оставлял заявку, чтобы вернули средства на счет, сказали, что нужно подождать 120 дней", — говорится в заметке мужчины.

Что говорят в ПриватБанке

У ПриватБанка работают дежурные отделения сети, где есть генераторы и резервные каналы связи. Здесь обслуживают клиентов всех банков, поэтому гражданам советуют снимать наличные именно в таких отделениях. Для людей доступны и другие услуги, в частности:

перевод средств;

оплата коммунальных и других платежей.

Также в ПриватБанке отмечают, что в городах, где нет дежурных отделений, можно найти отделения совместной сети украинских банков — powerbanking.

Ранее стало известно, что в феврале в ПриватБанке будут действовать специальные условия на международные переводы. Владельцам некоторых карт будут предоставлять кэшбек. Еще мы писали, что если настроить услугу "Автоплатеж" в Приват24, то можно сэкономить на оплате услуг. Известно, как это сделать.