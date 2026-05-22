ПриватБанк увів жорсткі обмеження на кредитні ліміти: кого позбавили доступу

Картка в руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" наділений правом самостійно визначати рівень кредитного ліміту за картами для своїх клієнтів. Для деяких категорій громадян, зокрема військовослужбовців, вони можуть мінімальними з низки причин, які система визначає для всіх автоматично.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін".

Проблема низьких кредитних лімітів у ПриватБанку

Як розповів один із клієнтів, який є військовим, після звернення до банківської установи для відкриття картки з кредитним лімітом він отримав доступ до суми у 500 грн.

Він зазначив, що, з огляду на важливість професії, банк відкриває низькі кредитні ліміти для військових.

"Вчора 18.05.2026 у місті Шепетівка у ПриватБанку, вирішивши відкрити карту Універсальна, оскільки потребував невеликого кредиту. Та вони мені її відкрили, але з лімітом 500 гривень!... Ми військові ризикуємо всім, а ви так до нас ставитеся!", — йдеться у зверненні.

Читайте також:

Від чого залежить кредитний ліміт у ПриватБанку

За інформацією державного банку, рівень доступного кредитного ліміту визначається для кожного клієнта на індивідуальній основі. Право на нього виникає за сукупністю низки факторів, який є стандартним для всіх. Зокрема, суми, якими клієнти зможуть скористатися, залежать від:

кредитної історії у різних банках;

рівня доходів;

соціального статусу;

наявних кредитів у ПриватБанку та інших фінустановах.

Згідно з правилами, якщо кредитка оформлюється вперше, то фінустанова дає спочатку мінімальний або нульовий ліміт.

Також кредитний ліміт автоматично можуть скоротити до нуля, якщо клієнт досягнув 70-річчя і є сумніви у спроможності розрахунку перед банком.

Водночас, громадяни можуть отримати вищий кредитний ліміт, якщо дотримаються кількох рекомендацій. Передусім, необхідно мати вищий дохід. Його розмір може суттєво збільшити шанси на більші суми кредитного ліміту.

При цьому важливе значення має також стабільність доходів. Зокрема, банк здебільшого відмовляє студентам без постійного місця роботи.

Водночас, якщо на думку банку доходи дозволяють, клієнти можуть самі керувати дозволеною сумою, зокрема у застосунку "Приват24". Для цього у меню треба виконати такі дії:

зайти в розділ "Змінити" біля напису кредитний ліміт;

вказати номер телефону;

зазначити очікувану суму;

внести особисті дані;

натиснути "Продовжити".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк нарахує клієнтам на картки по 2 500 грн. Таку суму можна отримати за SWIFT-перекази, виконані до 25 травня цього року. Проте отримати гроші можуть тільки власники окремих видів карт.

Також Новини.LIVE писали, що з червня мають змінитися тарифи на перекази у ПриватБанку. Проте вони не стосуватимуться операцій з коштами в межах України у "Приват24", банкоматах та банківських відділеннях.