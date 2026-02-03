ПриватБанк відмовляє військовим контрактної служби у наданні кредитних канікул — деталі

Відділення банку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" може відмовити військовослужбовцям контрактної служби у наданні кредитних канікул, вимагаючи додаткових довідок про безпосередню участь у бойових діях. З такою проблемою зіткнулися деякі клієнти.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банківських установ.

Суть проблеми з отриманням кредитних канікул в ПриватБанку

Як випливає з одного з повідомлень, жінка військовослужбовця Збройних Сил України, що проходить військову службу за контрактом, звернулась до ПриватБанку для отримання пільг і встановлення кредитних канікул.

Для цього подала повний пакет документів, що підтверджують факт проходження військової служби, серед яких: військовий квиток, довідка про проходження військової служби (форма 5), контракт та витяг з держреєстру, однак фінустанова відмовила у наданні кредитних канікул, вимагаючи додаткових документів.

"Повідомляю про грубе та системне порушення АТ КБ "ПриватБанк" вимог чинного законодавства України у сфері соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей... банк відмовив у наданні кредитних канікул та неправомірно вимагає довідку за Порядком № 413 (додатки № 1, № 4, № 6) або форму № 12, які підтверджують безпосередню участь у бойових діях (АТО/ООС або заходах з оборони України)", — йдеться у зверненні до банку.

Громадянка зауважила, що зазначені документи можуть бути видані виключно тим, хто фактично брав участь у бойових діях, що робить вимогу банку об'єктивно неможливою до виконання.

Також деякі співробітники банку з невідомих причин запевняли, що нібито військовослужбовці на контракті та члени їхніх сімей не мають права на кредитні канікули, що порушує норми закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та регуляторних вимог НБУ.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Хто з військових може скористатися правом кредитних канікул

Чинне законодавство передбачає, що кредитні канікули, що надаються, зокрема у воєнний час, є тимчасовим припиненням або зменшенням обов'язкових платежів за кредитом. Це дає змогу позичальнику не сплачувати основний борг чи відсотки за певний період. Відповідний механізм розробили для підтримки фінансової стабільності військових під час служби.

Правом на кредитні канікули наділені військові, які:

Виконують завдання в зоні бойових дій; Несуть службу за контрактом/у резерві; Входять до добровольчих формувань.

Зокрема, військовослужбовці мають право на відтермінування платежів або їх зменшення без штрафів та пені, а також на збереження кредитного рейтингу за умови виконання всіх вимог договору.

Серед необхідних документів знадобляться ті, що підтверджують службу. Йдеться про військовий квиток, довідку з військової частини/інші офіційні документи.

