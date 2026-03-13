Аннулирование статуса УБД — кому грозит и какие льготы при этом теряются

Кого могут лишить статуса УБД.

Процедура и основания для лишения ветеранов статуса участника боевых действий предусмотрены законодательством Украины. При этом теряются все льготы и социальные преимущества.

Новини.LIVE рассказывают, кому грозит потеря статуса УБД.

Почему ветерана могут лишить УБД

Основания для назначения и лишения УБД определяет постановление Кабмина №203 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, выполнявших боевое (служебное) задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями".

Как и раньше, в марте аннулировать статус УБД могут лицам:

совершившим умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление при выполнении боевого (служебного) задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — при наличии обвинительного приговора суда;

в отношении которых выявили факт представления ложной информации об участии в боевых действиях;

которые самостоятельно изъявили желание отказаться от статуса УБД и подали соответствующее заявление.

Решение о лишении статуса участника боевых действий принимают комиссии, которые его предоставляли, или их правопреемники.

Какие льготы теряются после аннулирования статуса УБД

После лишения статуса участника боевых действий человек больше не сможет пользоваться рядом льгот и социальных гарантий. В частности это:

бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами;

скидки на жилищно-коммунальные услуги;

бесплатный проезд в транспорте;

скидки на различные услуги.

Кроме того, лицо потеряет преимущества при трудоустройстве, а также право на повышенный размер пенсионного обеспечения. Вместе с этим прекращается доступ к отдельным видам социальной поддержки, таким как помощь в обучении и другие программы для детей УБД в возрасте до 23 лет.

Стоит отметить, что льготы приостанавливаются и для военнослужащих, которые во время действия военного положения самовольно оставили воинскую часть (СВЧ) или совершили дезертирство. Однако если такой военный возвращается к службе, все предусмотренные для него социальные гарантии и льготы восстанавливаются.

