Кредиты в банках стали доступнее во время войны — какие предлагают ставки

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) фиксируют стремительное снижение ставок по новым кредитам в банках. Предложения опустились до уровня 2019 года.

Об этом идет речь в обзоре банковского сектора НБУ за второй квартал года, передает его пресс-служба.

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В НБУ отмечают, что за второй квартал текущего года объем чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом кредитование бизнес-клиентов ускорилось во всех группах банковских учреждений, особенно в секторе малого и среднего предпринимательства.

Так, объемы чистых гривневых кредитов малого и среднего бизнеса повысились более чем на четверть в годовом измерении, а доля превысила 60% в чистом корпоративном кредитном портфеле в гривне.

В Нацбанке считают, что такая положительная динамика связана с улучшением условий и сокращением процентных ставок. Процентные ставки по новым гривневым кредитам бизнеса опустились до 15,2% годовых. Такой уровень фиксировали в конце 2019-го.

Регулятор также отмечает рост доли несубсидированных кредитов, ведь львиная доля финансирования бизнеса финучреждениями предоставлялась за пределами госпрограмм. В то же время, доля кредитов по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в гривневом портфеле снизилась с 41% в начале года до около 36%.

Темпы роста объема чистых розничных кредитов в гривне во втором квартале составили 40,1% в годовом исчислении, преимущественно благодаря карточному кредитованию двумя банками-лидерами.

По новым кредитам гражданам ставка на протяжении второго квартала колебалась несколько выше уровня предыдущего квартала — на уровне около 28% годовых.

Нацбанк снижал учетную ставку в апреле и июне совокупно на 1,5 процентных пункта, до 13,0% годовых. Учитывая это, снижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. Так, по новым привлечениям гривневых вкладов процентная ставка снизилась на 0,7 в. п., до 10,2% годовых.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине банки обновили процентные ставки по новым депозитам в гривне. В июле 2024 года они оказались ниже, чем месяц назад.

Ранее мы писали, что кредиты в украинских банках станут доступнее к концу 2024 года. В частности, ставки по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса могут снизиться на 1-1,5%.