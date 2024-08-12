Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки arrow

Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

12 серпня 2024 15:04
Ксенія Симонова - Редактор
Вклади у банках — як змінились ставки за депозитами у гривні та доларах
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні банки оновили відсоткові ставки за новими депозитами у гривні. У липні 2024 року вони виявилися нижчими, аніж місяць тому.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Як змінились ставки за депозитами у гривні та доларах

За цими даними, відсоткові ставки за новими депозитами у гривні становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче проти попереднього місяця.  Водночас, ставки за новими депозитами у валюті збільшились до 1,1%.

 

депозити у банках, ставки
Ставки депозитів. Джерело: НБУ

Рівень ставок за депозитами у національній валюті дещо перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за очікуваннями уряду та Нацбанку до кінця року досягне 8-9%.

При цьому ставки за валютними депозитами перебувають на мінімальному рівні. У 2024 році курс долара зріс на 8%. Це фактично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними депозитами.

Водночас, депозитний портфель фінустанов для населення скоротився у липні на 0,3%, до 1,139 трлн гривень. Показник перевищує значення, яке фіксували на початку року (1,078 трлн гривень).

 

банки вклади гроші депозити
Дані щодо депозитів. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, кредити в українських банках стануть доступнішими до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

Раніше ми писали, що депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у національній валюті стали менше приваблювати українців. Так, у червні 2024 року вперше за тривалий час зафіксували зниження інтересу до гривневих заощаджень.

НБУ гроші банки депозити фінанси вклади

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

15:46 Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру

15:45 Влаштувала нарколабораторію в арендованому будинку — на Одещині викрили підприємицю

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

15:46 Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру

15:45 Влаштувала нарколабораторію в арендованому будинку — на Одещині викрили підприємицю

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

14:56 Через Паланку не проїхати — КПП на Одещині зупиняє роботу

14:55 До України йде нова спека з Африки — коли чекати рекордних температур

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови