Вклади у банках — як змінились ставки за депозитами у гривні та доларах

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні банки оновили відсоткові ставки за новими депозитами у гривні. У липні 2024 року вони виявилися нижчими, аніж місяць тому.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

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За цими даними, відсоткові ставки за новими депозитами у гривні становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче проти попереднього місяця. Водночас, ставки за новими депозитами у валюті збільшились до 1,1%.

Ставки депозитів. Джерело: НБУ

Рівень ставок за депозитами у національній валюті дещо перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за очікуваннями уряду та Нацбанку до кінця року досягне 8-9%.

При цьому ставки за валютними депозитами перебувають на мінімальному рівні. У 2024 році курс долара зріс на 8%. Це фактично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними депозитами.

Водночас, депозитний портфель фінустанов для населення скоротився у липні на 0,3%, до 1,139 трлн гривень. Показник перевищує значення, яке фіксували на початку року (1,078 трлн гривень).

Дані щодо депозитів. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, кредити в українських банках стануть доступнішими до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

Раніше ми писали, що депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у національній валюті стали менше приваблювати українців. Так, у червні 2024 року вперше за тривалий час зафіксували зниження інтересу до гривневих заощаджень.