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Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

14 серпня 2024 13:31
Ксенія Симонова - Редактор
Вклади українців у банках — які популярні фінустанови та валюта у 2024 році
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни зберігають у банківських установах майже 1,3 трлн гривень. Відомо, яким банкам довіряють гроші у 2024 році.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Згідно з інформацією Нацбанку, у червні 2024 року у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб зберігалося 1,295 трлн гривень. З цієї суми більш ніж третина (35,1%) вкладів припадає на долари та євро.

Зокрема, у 62 банках-учасниках фонду налічується 68,5 млн вкладів громадян та фізосіб-підприємців.

Левова частка вкладів зберігається у гривні:

  • національна валюта — 58,3 млн вкладів на 840 млрд грн;
  • іноземна валюта — 10,2 млн вкладів на суму 455 млрд грн.

Відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Так, у червні 2024 року за новими гривневими депозитами фінустанови платили в середньому 10,7% річних, а за валютними — 1,1% річних. Однак, варто зауважити на подорожчанні долара з початку року. Йдеться про 8%, що звело нанівець відповідну різницю у відсоткових ставках. Українці виграли від зростання курсу.

Популярність банків за вкладами

За інформацією Нацбанку, у державній фінустанові "ПриватБанк" зберігається найбільше вкладів громадян, тому очолює рейтинг довіри. Там налічується 24,2 млн вкладів, а сума сягає 490,8 млрд грн.

Далі йде за популярністю ще одна держфінустанова "Ощадбанк". Там зберігається 12,9 млн вкладів на загальну суму 201,4 млрд грн.

Замикає трійку лідерів приватний Універсал банк. Там налічується 8,5 млн вкладів на суму 92,1 млрд грн.

Також у списку іноземці:

  • Райффайзен Банк — кількість вкладів — 2,8 млн на суму 72,9 млрд грн;
  • Укрсиббанк — кількість вкладів — 2,2 млн на суму 60,0 млрд грн.

 

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Список банків. Джерело: дані НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця тижня запровадять обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Національному банку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.

Також ми писали, що у держфінустанові "Ощадбанк" вирішили змінити тарифну політику з 1 жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.

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