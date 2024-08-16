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Кредити в Україні стали доступніші — ставки впали до рівня 2019 року

16 серпня 2024 09:52
Ксенія Симонова - Редактор
Кредити у банках стали доступніші під час війни — які пропонують ставки
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Національному банку України (НБУ) фіксують стрімке зниження ставок за новими кредитами у банках. Пропозиції опустилися до рівня 2019 року.

Про це йдеться в огляді банківського сектору НБУ за другий квартал року, передає його пресслужба.

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Як змінилися ставки кредитів у банках

У НБУ зазначають, що за другий квартал поточного року обсяг чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу зріс на 20,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому кредитування бізнес-клієнтів прискорилося в усіх групах банківських установ, особливо у секторі малого та середнього підприємництва.

Так, обсяги чистих гривневих кредитів малого та середнього бізнесу підвищилися на понад чверть у річному вимірі, а частка перевищила 60% у чистому корпоративному кредитному портфелі у гривні.

У Нацбанку вважають, що така позитивна динаміка пов'язана з покращенням умов та скороченням відсоткових ставок. Відсоткові ставки за новими гривневими кредитами бізнесу опустилися до 15,2% річних. Такий рівень фіксували наприкінці 2019-го.

Регулятор також відзначає зростання частки несубсидійованих кредитів, адже левова частка фінансування бізнесу фінустановами надавалась поза межами держпрограм. Водночас, частка кредитів за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" у гривневому портфелі знизилася з 41% на початку року до близько 36%.

Темпи зростання обсягу чистих роздрібних кредитів у гривні у другому кварталі становили 40,1% у річному вимірі, переважно завдяки картковому кредитуванню двома банками-лідерами.

За новими кредитами громадянам ставка впродовж другого кварталу коливалася трохи вище рівня попереднього кварталу — на рівні близько 28% річних.

Нацбанк знижував облікову ставку у квітні та червні сукупно на 1,5 відсоткового пункту, до 13,0% річних. З огляду на це, зниження ставок за коштами населення трохи прискорилося. Так, за новими залученнями гривневих вкладів відсоткова ставка знизилася на 0,7 в. п., до 10,2% річних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні банки оновили відсоткові ставки за новими депозитами у гривні. У липні 2024 року вони виявилися нижчими, аніж місяць тому.

Раніше ми писали, що кредити в українських банках стануть доступнішими до кінця 2024 року. Зокрема, ставки за цільовими кредитами для малого та середнього бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

НБУ кредити банки фінанси гроші

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