Ощадбанк предоставит подарки для клиентов — как присоединиться к розыгрышу

Клиенты Ощадбанка могут получить подарки — подробности
В государственном "Ощадбанке" рассказали гражданам о возможности получить подарки от финучреждения. Согласно условиям программы, они предусмотрены для новых клиентов.
Об этом информирует пресс-служба банка в социальной сети Facebook.
Как клиентам получить подарки от Ощадбанка
По информации банковского учреждения, новые клиенты финучреждения смогут получить поощрительные подарки. Ежемесячно Ощадбанк будет выбирать счастливчика среди новых пользователей.
Для того, чтобы принять участие в автоматическом отборе на розыгрыш подарков, необходимо:
- Оформить банковскую карту Ощадбанка.
- После этого клиенты попадут в список участников розыгрыша.
- В случае проведения ежемесячного розыгрыша — получить уведомление о его результатах.
"А пока ждете, карта моего банка уже работает для вас: быстрые бесконтактные платежи, удобный мобильный банкинг в смартфоне и современный сервис ежедневно", — добавили в финучреждении.
Как открыть карту в "Мобильном Ощаде"
В частности, клиенты могут открыть в банке "Мою карту", предусматривающую самые необходимые банковские услуги. Согласно условиям:
- открытие карты возможно в приложении "Мобильный Ощад" без визита в офис;
- бесплатное оформление/обслуживание в разных валютах;
- предусмотрены акционные предложения VISA/Mastercard;
- право на бесплатное снятие наличных в банкоматах до 20 тыс. грн/мес;
- предусмотрены бесплатные переводы с карты на карту до 20 тыс. грн/мес.
Для того, чтобы получить банковскую карту Ощадбанка онлайн, необходимо выполнить несколько простых шагов. А именно:
- скачать приложение "Мобильный Ощад" из App Store или Google Play;
- пройти идентификацию через мобильное приложение "Дія";
- получить "Мою карту" от Ощадбанка;
- создать пароль для входа в приложение.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали о том, что планируют в дальнейшем совершенствовать цифровые сервисы. В частности, часть клиентов сможет получать квалифицированную е-подпись еще более удобнее.
Также мы рассказывали о комиссии за обработку авторизационного запроса, которую взимают с клиентов Ощадбанка. Она предусмотрена за неудачные попытки при оплате или снятии недостаточных сумм.
