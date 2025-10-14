Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиенты Ощадбанка могут получить подарки — подробности

Клиенты Ощадбанка могут получить подарки — подробности

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 06:01
Ощадбанк предоставит подарки для клиентов — как присоединиться к розыгрышу
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали гражданам о возможности получить подарки от финучреждения. Согласно условиям программы, они предусмотрены для новых клиентов.

Об этом информирует пресс-служба банка в социальной сети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Как клиентам получить подарки от Ощадбанка

По информации банковского учреждения, новые клиенты финучреждения смогут получить поощрительные подарки. Ежемесячно Ощадбанк будет выбирать счастливчика среди новых пользователей.

Для того, чтобы принять участие в автоматическом отборе на розыгрыш подарков, необходимо:

  1. Оформить банковскую карту Ощадбанка.
  2. После этого клиенты попадут в список участников розыгрыша.
  3. В случае проведения ежемесячного розыгрыша — получить уведомление о его результатах.

"А пока ждете, карта моего банка уже работает для вас: быстрые бесконтактные платежи, удобный мобильный банкинг в смартфоне и современный сервис ежедневно", — добавили в финучреждении.

Ощадбанк
Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

Как открыть карту в "Мобильном Ощаде"

В частности, клиенты могут открыть в банке "Мою карту", предусматривающую самые необходимые банковские услуги. Согласно условиям:

  • открытие карты возможно в приложении "Мобильный Ощад" без визита в офис;
  • бесплатное оформление/обслуживание в разных валютах;
  • предусмотрены акционные предложения VISA/Mastercard;
  • право на бесплатное снятие наличных в банкоматах до 20 тыс. грн/мес;
  • предусмотрены бесплатные переводы с карты на карту до 20 тыс. грн/мес.

Для того, чтобы получить банковскую карту Ощадбанка онлайн, необходимо выполнить несколько простых шагов. А именно:

  • скачать приложение "Мобильный Ощад" из App Store или Google Play;
  • пройти идентификацию через мобильное приложение "Дія";
  • получить "Мою карту" от Ощадбанка;
  • создать пароль для входа в приложение.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали о том, что планируют в дальнейшем совершенствовать цифровые сервисы. В частности, часть клиентов сможет получать квалифицированную е-подпись еще более удобнее.

Также мы рассказывали о комиссии за обработку авторизационного запроса, которую взимают с клиентов Ощадбанка. Она предусмотрена за неудачные попытки при оплате или снятии недостаточных сумм.

Ощадбанк деньги банки приложение банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации