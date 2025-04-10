Кредиты в Украине — как не попасть в долги во время войны

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash

Лучшая защита от долгов — не брать кредиты. Однако иногда в жизни людей возникают обстоятельства, решить которые без дополнительной финансовой помощи невозможно.

Поэтому директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова объяснила, как украинцам после оформления кредита избежать чрезмерной долговой нагрузки.

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По словам Дадашовой, сейчас долги перед банками и небанковскими финучреждениями находятся на уровне около 10% доходов населения. Этот показатель свидетельствует о нормальном процессе восстановления кредитования, как индикатора роста потребительского спроса.

Несмотря на это, никто из заемщиков не может быть уверенным в том, что ему удастся избежать проблем с кредитом. Однако справиться с чрезмерной долговой нагрузкой можно, если:

хорошо ознакомиться с условиями кредита. Например, нужно тщательно просмотреть страницы договора, где указываются сроки возврата кредита, процентная ставка и комиссия. Если, несмотря на требования НБУ, вместо подробной информации о кредите есть только заманчивое предложение, стоит искать другие варианты;

сравнить сумму кредита и расходов на его обслуживание (проценты и комиссии) со своими доходами. Если за месяц условно нужно будет отдавать кредитору более 40% доходов — придется ограничить свое потребление или отказаться от кредита.

При этом, как заметила Дадашова, если уровень инфляции длительное время будет невысоким, то банки снизят ставки по кредитам.

"Однако и в странах ЕС беззалоговые потребительские кредиты обычно дороже, чем, например, ипотечные. Поэтому, беря такой кредит, стоит в первую очередь рассчитывать на свою финансовую способность вернуть долг", — сказала она.

Ранее мы объясняли, позволяют ли украинцам вернуть взятый в кредит товар. Известно, какое важное условие должен выполнить человек.

Также напомним, что украинские коллекторы будут работать по новым правилам. Им в частности, могут запретить звонить некоторым должникам.