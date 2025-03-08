Як повернути придбаний у кредит товар — українцям озвучили важливі правила

Жінка тримає у руках купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Покупки — це завжди ризик. Придбаний товар, наприклад, може виявитися несправним або ж просто не виправдає очікувань покупця. У таких випадках українці у визначені законом терміни повертають товар продавцю або ж обмінюють на новий. Однак не усі знають, що робити з товарами, які були придбані в кредит.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, правила припинення кредитного договору у 2025 році.

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Відмова від товару, оформленого в кредит — умови

Основний документ, на підставі якого можна обміняти товар або повернути його продавцю — Закон України "Про захист прав споживачів" з особливостями, визначеними Законом України "Про споживче кредитування", йдеться у Telegram-каналі "Захист прав споживачів".

Зокрема, у статті 15 Закону України "Про споживче кредитування" є норма, за якою споживач після того, як підпише договір про споживчий кредит, має ще 14 календарних днів для того, щоби скасувати угоду. При цьому пояснювати причини своєї відмови зовсім не обов'язково.

Як відмовитися від придбаного в кредит товару

Кредитодавець повинен отримати від споживача відмову у письмовій формі (паперовий варіант). Також кредитодавцю можна надіслати електронний документ, але створювати його потрібно з дотриманням вимог, які визначені у Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зробити це потрібно до того, як спливе 14-денний строк з дня укладення договору про споживчий кредит.

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про споживче кредитування" державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснює Національний банк України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні планують обмежити роботу колекторів, які вимагають від громадян повернути гроші, позичені в кредит. Під забороною, зокрема, опиняться телефонні дзвінки ветеранам та їхнім сім'ям.

Також зауважимо, що іноді українцям вдається домовитися з банком та списати заборгованість за кредитами. Однак для того, щоби фінустанова на таке погодилася, повинні бути вагомі причини.