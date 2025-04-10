Кредити в Україні — як не потрапити в борги під час війни

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

Найкращий захист від боргів — не брати кредити. Однак іноді в житті людей виникають обставини, розв'язати які без додаткової фінансової допомоги неможливо.

Тож директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова пояснила, як українцям після оформлення кредиту уникнути надмірного боргового навантаження.

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За словами Дадашової, зараз борги перед банками та небанківськими фінустановами перебувають на рівні близько 10% доходів населення. Цей показник свідчить про нормальний процес відновлення кредитування, як індикатора зростання споживчого попиту.

Попри це, ніхто із позичальників не може бути впевненим у тому, що йому вдасться уникнути проблем із кредитом. Однак впоратися з надмірним борговим навантаженням можна, якщо:

добре ознайомитися з умовами кредиту. Наприклад, потрібно ретельно переглянути сторінки договору, де вказуються строки повернення кредиту, відсоткова ставка та комісія. Якщо, попри вимоги НБУ, замість детальної інформації про кредит є лише заманлива пропозиція, варто шукати інші варіанти;

порівняти суму кредиту та видатків на його обслуговування (проценти та комісії) зі своїми доходами. Якщо за місяць умовно потрібно буде віддавати кредитору понад 40% доходів — доведеться обмежити своє споживання або відмовитися від кредиту.

При цьому, як зауважила Дадашова, якщо рівень інфляції тривалий час буде невисоким, то банки знизять ставки за кредитами.

"Однак і в країнах ЄС беззаставні споживчі кредити зазвичай дорожчі за, наприклад, іпотечні. Тож, беручи такий кредит, варто передусім розраховувати на свою фінансову спроможність повернути борг", — сказала вона.

Раніше ми пояснювали, чи дозволяють українцям повернути узятий у кредит товар. Відомо, яку важливу умову повинна виконати людина.

Також нагадаємо, що українські колектори працюватимуть за новими правилами. Їм зокрема, можуть заборонити дзвонити деяким боржникам.