Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці можуть списати борги за кредитом — як це зробити arrow

Українці можуть списати борги за кредитом — як це зробити

8 березня 2025 14:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Якщо є заборгованість — чи можна не виплачувати кредит банку у 2025
Гроші у руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У ситуації, коли фінансове становище різко погіршується, може постати питання: як позбутися боргу по кредиту перед фінансовою установою. Виявляється, в Україні для цього існують цілком законні методи.

Про це сказав юрист благодійного фонду "СпівДія" Олександр Постернак у коментарі виданню "Соцпорталу".

Читайте також:

Як списати борг за кредитом — правила у 2025 році 

Експерт зауважив, що банки можуть списати борг повністю або частково, однак остаточне рішення залишається за кредитором. Взагалі списання — виняткова процедура, банки вдаються до неї, якщо:

  • сплинув термін позовної давності — три роки;
  • у боржника немає майна, яке можна було б стягнути  для погашення боргу;
  • боржник відмовився від реструктуризації та виплат;
  • клієнт, який заборгував за кредитом втратив працездатність через хворобу або нещасний випадок;
  • позичальник помер або зник безвісти;
  • сталося стихійне лихо, почалася війна або виникли інші форс-мажорні обставини;
  • існує недоцільність судового стягнення, оскільки розмір боргу замалий. 

Як відбувається процедура списання

Спочатку банк детально проаналізує фінансовий стан боржника. Від судової тяганини фінансова установа може й відмовитися, якщо цей процес виявиться занадто витратним. Тоді банк зробить клієнту пропозицію щоодо реструктуризації боргу — продовжити термін погашення кредиту або ж зменшити щомісячний платіж. 

Якщо ж банк погодиться списати борг, боржнику потрібно буде сплатити податок на прибуток — 18% та ще 5% військового збору від суми списаної заборгованості.

Якщо у людини не один, а два чи три кредити, сума для погашення є для неї непосильною, тоді можна вдатися до процедури банкрутства. Вона передбачає:

  • подання заяви до суду;
  • перевірку грошового стану боржника;
  • можливість реструктуризації на п′ять рокі;
  • якщо платоспроможність не відновлюється — реалізацію майна і списання боргу.

"Тому українці можуть домагатися списання кредитного боргу, але тільки за серйозних обставин. В інших випадках краще домовлятися з банком про реструктуризацію або, якщо борги занадто великі, розглядати варіант банкрутства", — підкреслив юрист. 

Нагадаємо, нещодавно Національний банк змінив показник облікової ставки. Це означає, що кредити для українців стануть дорожчими, оскільки банки пропонуватимуть більші кредити. 

Також нагадаємо, що колекторам в Україні хочуть заборонити телефонувати ветеранам війни та їхнім сім′ям. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. 

кредити банкрут банки борги мікрокредити
Реклама
Реклама
Реклама