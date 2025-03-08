Якщо є заборгованість — чи можна не виплачувати кредит банку у 2025

Українці можуть списати борги за кредитом — як це зробити
У ситуації, коли фінансове становище різко погіршується, може постати питання: як позбутися боргу по кредиту перед фінансовою установою. Виявляється, в Україні для цього існують цілком законні методи.
Про це сказав юрист благодійного фонду "СпівДія" Олександр Постернак у коментарі виданню "Соцпорталу".
Як списати борг за кредитом — правила у 2025 році
Експерт зауважив, що банки можуть списати борг повністю або частково, однак остаточне рішення залишається за кредитором. Взагалі списання — виняткова процедура, банки вдаються до неї, якщо:
- сплинув термін позовної давності — три роки;
- у боржника немає майна, яке можна було б стягнути для погашення боргу;
- боржник відмовився від реструктуризації та виплат;
- клієнт, який заборгував за кредитом втратив працездатність через хворобу або нещасний випадок;
- позичальник помер або зник безвісти;
- сталося стихійне лихо, почалася війна або виникли інші форс-мажорні обставини;
- існує недоцільність судового стягнення, оскільки розмір боргу замалий.
Як відбувається процедура списання
Спочатку банк детально проаналізує фінансовий стан боржника. Від судової тяганини фінансова установа може й відмовитися, якщо цей процес виявиться занадто витратним. Тоді банк зробить клієнту пропозицію щоодо реструктуризації боргу — продовжити термін погашення кредиту або ж зменшити щомісячний платіж.
Якщо ж банк погодиться списати борг, боржнику потрібно буде сплатити податок на прибуток — 18% та ще 5% військового збору від суми списаної заборгованості.
Якщо у людини не один, а два чи три кредити, сума для погашення є для неї непосильною, тоді можна вдатися до процедури банкрутства. Вона передбачає:
- подання заяви до суду;
- перевірку грошового стану боржника;
- можливість реструктуризації на п′ять рокі;
- якщо платоспроможність не відновлюється — реалізацію майна і списання боргу.
"Тому українці можуть домагатися списання кредитного боргу, але тільки за серйозних обставин. В інших випадках краще домовлятися з банком про реструктуризацію або, якщо борги занадто великі, розглядати варіант банкрутства", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, нещодавно Національний банк змінив показник облікової ставки. Це означає, що кредити для українців стануть дорожчими, оскільки банки пропонуватимуть більші кредити.
Також нагадаємо, що колекторам в Україні хочуть заборонити телефонувати ветеранам війни та їхнім сім′ям. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.
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