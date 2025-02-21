Робота колекторів у 2025 році — кому не зможуть дзвонити

Чоловік розмовляє по мобільному телефону. Фото: УНІАН

Люди, які беруть кредити та позики, але не поспішають повертати борги, можуть мати справу з колекторами. Колектори — це фахівці, які працюють у колекторських агентствах та вимагають від громадян погасити прострочені заборгованості. Однак в Україні для них хочуть запровадити певні обмеження.

Про це стало відомо із проєкта Закону про внесення змін до пункту 6-2 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування".

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Влада планує заборонити колекторам спілкуватися з ветеранами війни та членами їх сімей. Автори документа зазначають, що завдяки цьому вони зможуть уникнути небажаного спілкування з кредитодавцями та колекторами. Таким чином українці, які побували на війні, збережуть свій психоемоційний стан.

Зазначається, що наразі закон "Про споживче кредитування" теж захищає громадян, які служать в армії, адже колекторам та кредитодавцям не можна за власним бажанням спілкуватися з українцями, які приєдналися до ЗСУ. Однак це поки що не стосується ветеранів війни.

"Це стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні", — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт, ініціатором якого є прем'єр-міністр Денис Шмигаль, був поданий до ВРУ 20 лютого. Станом на зараз документ перебуває на розгляді у комітеті.

Як іншим українцям захиститися від колекторів

Попри повномасштабну війну з Росією не усі українці пішли у військо, тож у них немає захисту від колекторів. Тож останні можуть телефонувати до громадян та вимагати повернення боргів. Проблема у тому, що нерідко такі дзвінки супроводжуються погрозами та шантажем.

Тож якщо ви стикнулися з такою поведінкою з боку колекторів, потрібно одразу зателефонувати в організацію, яка видала вам кредит, та повідомити про незаконні дії. Якщо це не подіє — записуйте телефонні розмови, робіть скриншоти отриманих повідомлень та передайте ці дані в Нацбанк. Також варто звернутися в поліцію, якщо ви зазнали від колекторів фізичного чи психологічного насилля.

Зауважимо, що не повертати кредити, отримані у банківських чи інших установах — не можна, інакше виникнуть великі проблеми. Наприклад, кредитор може подати на свого клієнта до суду, після чого рахунки громадянина будуть заарештовані.

Також нагадаємо, що у разі загибелі військовослужбовця його родичі можуть претендувати на виплату одноразової допомоги. Та не всі знають, чи можуть кредитори претендувати на ці гроші, якщо у загиблого були борги.