В Ощадбанке объяснили, почему действуют ограничения на кредиты для военных

Человек в форме держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объяснили, от чего зависит право на предоставление кредитов для военнослужащих. Некоторые из них жалуются на ограничения по счету.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в социальной сети Facebook.

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Ограничения по кредитам в Ощадбанке

С обращением к государственному банку обратился клиент, который рассказал, что существует проблема с предоставлением кредитов.

Так, в банке действуют ограничения для военных на оформление кредитов, тогда как иногда средства необходимы на лечение, ремонты военной техники.

По его словам, несмотря на войну и особые потребности, связанные с этим, финучреждение не позволяет взять даже лишнюю 1 тыс. грн.

"Военный не может в Ощаде взять кредит! На лечение, ремонт автомобиля, который потом будет использоваться на войне, никакой кредит! Ни 10 тысяч, ни тысячу", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка о правилах предоставления кредитов

Сотрудник главного офиса Ощадбанка сообщил, что речь идет не об отдельной категории граждан, которая попала под ограничения, а об общих требованиях, на основе которых банк коллегиально принимает решение предоставлять тому или иному клиенту кредитные средства, или нет.

Он посоветовал обратиться со специальной кредитной заявкой в отделение финучреждения.

"Нам жаль, что у вас сложилось негативное впечатление о банке. Решение о возможности предоставления кредита потенциальному клиенту принимается в банке коллегиально, на основании поданной клиентом кредитной заявки и соответствующих документов, согласно перечню относительно вида банковского продукта. Вы можете обратиться в любое отделение банка для подачи соответствующего заявления", — отметил представитель банка.

Относительно кредитных лимитов по карточным счетам, то, по правилам, в банках действует автоматизированная проверка клиентов, которая самостоятельно устанавливает уровень их платежеспособности и надежности. Среди факторов, от которых зависит получение права на кредит:

кредиты, взятые в других банках;

неоплаченные платежи;

накопленная задолженность;

отсутствие начисления дохода;

активность пользования картой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ощадбанке можно получить обновленную кредитную карту "Моя кредитка". Среди ее преимуществ — отсутствие комиссий за распространенные операции.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке объяснили, что клиенты имеют право закрывать виртуальные карты онлайн. Проблемы могут возникать в случае нарушения правил соответствующей процедуры.